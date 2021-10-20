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Adana'da ilginç olay! "Seni meşhur edeceğiz" diyerek dönercinin cep telefonunu çaldılar

20.10.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da gittikleri dönerciye "Seni meşhur edeceğiz" diyen ve daha sonra döner yaptırıp cep telefonunu çalarak dükkandan ayrılan 2 kişi tutuklandı

Adana'da ilginç olay! "Seni meşhur edeceğiz" diyerek dönercinin cep telefonunu çaldılar

Edinilen bilgiye göre, olay geçen 13 Ekim Çarşamba günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesindeki bir dönercide meydana geldi. Otomobil kiralayan Sami E. (22), yanına kuzeni Kenan E. (19) ile arkadaşı Mert İ.’yi (19) alarak Ercan T.’ye ait dönerciye gitti. Burada dükkan sahibi Ercan T.’ye (23) "Seni meşhur edeceğiz" diyen Sami E., cep telefonuyla işletmenin görüntülerini çekmeye başladı. Daha sonra Sami E., Ercan T.’yi döner keserken görüntüleyip, oyalamaya başladı. Bu sırada Kenan E. ise Ercan T.’nin, cebindeki cep telefonunu çalıp bir de döner yaptırdı.
Şüpheliler daha sonra dükkandan ayrılıp otomobille kayıplara karışırken, ceplerini kontrol eden Ercan T., telefonunun çalındığını anladı.

TUFAFİYEDE DE TELEFON ÇALDILAR

Şüpheliler aynı gün merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'ndeki bir tuhafiyeye girerek çorap almak istediklerini söyledi. Dükkan sahibi Songül A. (47) ise çorapları göstermeye başladı. Songül A.’nın bir anlık dalgınlığından faydalanan şüpheliler, tezgahta duran cep telefonunu çalıp iş yerinden ayrıldı. Cep telefonlarının çalındığını fark eden Songül A. ile Ercan T.’nin şikayeti üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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ÇALDIKLARI TELEFONLA ALIŞVERİŞ YAPMIŞLAR

Ayrıca polis, şüphelilerin Ercan T.’nin cep telefonu üzerinden çevrim içi bir oyunda bin 200 TL alışveriş yaptığını da tespit etti. Yankesicilik olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobilin kiralık olduğunu belirledi. Polisin, irtibata geçtiği araç kiralama acentesi sahibi, Sami E.’yi arayıp, “Araçta bir sıkıntı çıktı. Hemen getirmeniz gerekiyor” dedi. Bunun üzerine Sami E., aracı kuzeni ve arkadaşına verip kayıplara karıştı. Araç kiralama acentesine gelen Kenan E. ile Mert İ., polis ekiplerince yakalandı.

Kenan E.’nin ifadesinde, suçlamaları reddedip, cep telefonlarını çalmadıklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kenan E. ile Mert İ., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

(İHA)

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Adana
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