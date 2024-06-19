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Adana'da kadın hakimin baş döndüren skandallar zinciri! Cinsel birliktelik videoları, uyuşturucu partileri...

19.06.2024 08:58
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Adana'da kadın hakim G.A.'nın rüşvet, şantaj, tehdit ve uyuşturucu partileri gibi bir dizi skandal iddia içeren hayatından akıllara durgunluk veren detaylar ortaya çıktı. Akaryakıt kaçakçılığı iddiasıyla yargılanan suçluyu beraat ettirmek için 500 milyon TL rüşvet aldığı öne sürülen G. A.'nın, cinsel birliktelik görüntüleriyle ilgili iddialar da vahim...

Adana'da kadın hakimin baş döndüren skandallar zinciri! Cinsel birliktelik videoları, uyuşturucu partileri...

Adana Adliyesinde görevli hakim G.A., 2019 Eylül'de kiracı olarak yaşadığı sitenin yöneticisi Ş.L. ile tanışıp aşk yaşamaya başladı. Daha sonra, iddiaya göre Ş.L. birlikteliklerini gösteren videoları silmesi için tehdit edildi. Bunun üzerine başlayan soruşturmada skandal iddialar gün yüzüne çıktı.

"SEN GÜÇLÜ BİR ERKEKSİN, DOSYALARIMI KAPATTIR"

Kadın hakimin bir gün Ş.L.'ye söyledikleri akıllara durgunluk verdi. Sabah'ın aktardığına göre G.A, "Benim bazı sıkıntılarım var. Sen güçlü bir erkeksin, bana yardımcı olmanı istiyorum. ben daha önce Edirne'de görev yaptım. Orada görev yaparken hakkımda rüşvet iddiaları bulunduğu, sahtecilik yaptığımı söylediler. Senin beni bu suçlamalardan kurtarman, dosyalarımı kapattırman ve o kişilerden beni korumanı istiyorum" dedi.

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CİNSEL BİRLİKTELİK GÖRÜNTÜLERİNİ KAYDEDİP PAYLAŞTI

Hukuken evli olan ve 20 yaşında oğlu olan kadın hakim, Ş.L. ile cinsel birlikteliklerinin görüntülerini kaydedip karşılıklı olarak birbirleriyle paylaştı.

YÜZ BULAMAYINCA TEHDİDE BAŞLADI

Kadın hakimin başka erkeklerle de menfaat karşılığında ilişki yaşadığını öğrenen Ş.L. ayrılmak istedi. Ş. L. hakimi telefonla arayıp 4 yıl süren birlikteliklerini sona erdirip, kendisiyle irtibat kurmamasını, aksi hâlde Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunacağını söyledi. Bunun üzerine Mayıs ayında Ş.L. tehdit edilmeye başladı.

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"SENDE HAKİME HANIMIN VİDEOLARI VARMIŞ"

Galericiler sitesinde bir iş yerine giden Ş. L.'yi karşılayan iki kişi "Sende hakime hanımın videoları varmış, bunların silmen gerekiyor. İşyerine girerken veya çıkarken öldürülebilirsin, bu işleri başkaları yapacak" dedi. Bunun üzerine Ş.L. kadın hakim hakkında şikayetçi oldu.

500 MİLYON LİRA RÜŞVET İDDİASI

Ş.L.'nin şikayeti üzerine hakim G. A. hakkında HSK 1. Dairesi tarafından soruşturma izni verildi. G. A.'nın Osmaniye Asliye Ceza Mahkemesinde "Akaryakıt kaçakçılığı" iddiasıyla yargılanan sanıktan beraat etmesi karşılığında 500 milyon rüşvet aldığı öne sürüldü.

SANIĞI TESELLİ ETMİŞ: TAKMA KAFANA, İSTİNAFTA BERAAT ÇIKARTIRIZ

G. A.'nın yargılaması olan kişiye Edirne ilinde birlikte görev yaptığı Cumhuriyet Savcısı F.A.'nın duruşmada beraat mütalaasında bulunup beraat karan verdireceğini belirterek 500 milyon talep ederek parayı elden teslim aldığı, o Cumhuriyet Savcısının yargılanan sanık hakkında beraat kararı verilmesi yönünde talepte bulunduğu ancak o celse karar verilmeyip sonraki celsede başka bir Cumhuriyet Savcısının mahkûmiyet mütalaasında bulunmasıyla ceza aldığı ortaya çıktı.
Sanığın hakim G. A.'ya hem para verip hem de ceza aldığını söylemesi üzerine ise kadın hakimin "Kafaya takma, istinaf sürecinde beraat kararı çıkartırız" dediği öne sürüldü.

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ADLİ EMANETTEN ALDIĞI METAMFETAMİNLE PARTİLER

Hakim G. A. hakkındaki iddialar bunlarla da sınırlı kalmadı. G. A.'nın bir özel hastaneden reçetesiz olarak uyuşturucu özelliği bulunan ilaç temin edip içtiği, pandemi döneminde nöbeti olduğu hafta sonu adli emanetten aldığı metamfetamin maddesi ihtiva eden hapları kullanması nedeniyle nöbetini başka bir hakimle görüşerek değiştirdiği belirlendi.

Yine pandemi döneminde hakim G. A.'nın Adana adliyesinde bir Cumhuriyet Başsavcı vekili, bir Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi ve bir Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi ile birlikte içki içip Başsavcı vekilinin adli emanet deposundan çıkarttığı metamfetamin olarak bilinen uyuşturuyucu kullanıp birlikte parti yaptıkları belirlendi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Adana hakim metamfetamin
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