HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Adana'da kar maskeli, tüfekli market soygunu!

Adana'da kar maskeli, tüfekli market soygunu!

19.11.2020 22:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Adana'da kar maskeli, tüfekli market soygunu!

Adana'da bir market zincirinin şubesine elinde pompalı tüfek ile girip, kasiyeri tehdit eden yüzü maskeli kimliği belirsiz şüpheli, kasadaki 1500 lirayı gasp edip, kaçtı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir market zincirinin şubesinde meydana geldi. Yüzü maskeli kimliği belirsiz şüpheli, pompalı tüfekle markete girip, kasaya yöneldi. Kadın kasiyeri elindeki silahla tehdit eden şüpheli, 1500 lirayı gasp edip, marketten çıktı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Market çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, marketin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Acı olay! Havuza düşen kardeşini kurtardı, kendisi ve arkadaşı boğulduAcı olay! Havuza düşen kardeşini kurtardı, kendisi ve arkadaşı boğuldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Kıyafetleriyle deniz girip böyle kurtardı!Kıyafetleriyle deniz girip böyle kurtardı!
Amerika'da seçimler nasıl oluyor?Amerika'da seçimler nasıl oluyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik faiz kararı açıklandı

Kritik faiz kararı açıklandı

19 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

19 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

+18 görüntü ifşa oldu mu? Açıklama yaptı

+18 görüntü ifşa oldu mu? Açıklama yaptı

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

Bursa'dan acı haber! Pencereden düştü ve...

Acı haber! Pencereden düştü ve...

Bu acıya yürek dayanmaz! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Bu acıya yürek dayanmaz! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Veteriner hekim, kıyafetleriyle denize girip, soğuk suda şoka giren köpeği kurtardı

Kıyafetleriyle deniz girip böyle kurtardı!

Kahvede sigara içip iskambil oynadılar! Pahalıya mal oldu

Kahvede sigara içip iskambil oynadılar! Pahalıya mal oldu

Metrobüsteki cinsel saldırı olayında flaş gelişme! Karar verildi

Metrobüsteki iğrenç olayda yeni gelişme! Karar verildi

Sevgilisini öldüren zanlı tahrik indirimi istedi, Yargıtay cezasını onadı

Sevgilisini öldürüp tahrik indirimi istedi! Yargıtay'dan flaş karar

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.