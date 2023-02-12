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  4. Adana'da pes dedirten olay: Bebek bezi, ayakkabı ve su kolilerinin arasına gizlenmiş! Sürücü, 'Deprem bölgesine yardım malzemesi taşıyorum' dedi ama... Yakalandılar

Adana'da pes dedirten olay: Bebek bezi, ayakkabı ve su kolilerinin arasına gizlenmiş! Sürücü, 'Deprem bölgesine yardım malzemesi taşıyorum' dedi ama... Yakalandılar

12.02.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bu kadarına da pes dedirten bir olay yaşandı. Sürücüsünün deprem bölgesine yardım malzemesi taşıdığını iddia ettiği kamyonette yapılan aramada bebek bezi, ayakkabı ve su kolilerinin arasına gizlenmiş 107 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan 2 şahıs, uyuşturucudan haberleri olmadığını iddia etti.

Adana'da pes dedirten olay: Bebek bezi, ayakkabı ve su kolilerinin arasına gizlenmiş! Sürücü, 'Deprem bölgesine yardım malzemesi taşıyorum' dedi ama... Yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi sonrası harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda, içinde deprem bölgesine götürülmek üzere hazırlanan yardım görünümündeki kamyoneti takibe aldı.

BEBEK BEZİ, AYAKKABI VE SU KOLİLERİNİN ARASINA GİZLENMİŞ

Sürücü M.K. ile yanındaki F.B.'nin indirildiği araçta, narkotik köpek 'Marco' ile arama yapıldı. 'Marco'nun kamyonetin kasasına tepki vermesi ile yapılan detaylı aramada bebek bezi, ayakkabı ve su kolilerinin arasına gizlenmiş 107 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

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TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan 2 şüpheli, uyuşturucudan haberleri olmadığını iddia etti.

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Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ile F.B. tutuklandı. (DHA)

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