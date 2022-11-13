Adana'da üvey annesine kezzapla saldırmıştı! Dehşete düşüren olayın altından bakın ne çıktı

Adana'da N.S. isimli kadın, bir kişinin kezzaplı saldırısına maruz kaldı. Yüzünde, sırtında, bacağında ve boynunda ciddi yanıklar oluşan kadın hastanede tedavi altına alınırken saldırganın üvey oğlu olduğu ortaya çıktı. Olay sonrası kaçan ve polis tarafından yakalanan zanlının olayı, üvey annesinin babasından boşanmasını kabullenememesi üzerine gerçekleştirdiği öğrenildi.

ÜVEY ANNESİNE KEZZAPLA SALDIRDI

Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi’nde yaşayan N.S., 12 yıl önce A.A. ile evlendi. Bu evlilikten 2 çocuk dünyaya getiren N.S., eşinin ilk evliliğinden olan oğlu B.A.'yı da kendisi büyüttü. Çift arasında şiddetli geçimsizlik başlayınca N.S., 2 yıl önce A.A.'dan boşandı. Bir süre daha A.A. ile birlikte yaşayan N.S, önceki ay annesi S.S.'nin evine taşındı.

B.A., 31 Ekim'de babasından boşanmasını kabullenemediği üvey annesinin yaşadığı eve gitti. B.A., kapıyı açan N.S.'nin üzerine kezzap dökerek, kaçtı. Bu sırada N.S. yanında olan annesi S.S.'nin de bacaklarına kezzap döküldü.

VÜCUDUNDA CİDDİ YANIKLAR OLUŞTU

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüzünde, sırtında, bacağında ve boynunda ciddi yanıklar oluşan N.S. ile annesi ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. S.S. taburcu edilirken, N.S.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

TUTUKLANDI

N.S.'NİN şikayeti üzerine polis, çalışma başlattı. Olayın ardından kaçan B.A., yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

