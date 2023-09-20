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  4. Adana'daki parkta şaşırtan görüntü! Bir anda soyundu, iç çamaşırlarıyla banyo yaptı

Adana'daki parkta şaşırtan görüntü! Bir anda soyundu, iç çamaşırlarıyla banyo yaptı

20.09.2023 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen kimliği bilinmeyen kadın, çocukların da olduğu parkta soyundu. İç çamaşırlarıyla çeşmede banyo yapan kadın çevredekileri şaşkına çevirdi.

Adana'daki parkta şaşırtan görüntü! Bir anda soyundu, iç çamaşırlarıyla banyo yaptı

Gündüz saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Mahallesi'ndeki dinlenme parkına gelenler, bir kadının yaptıkları karşısında şaşkınlığa uğradı.

ÇEŞMEDE BANYO YAPTI

Çocukların parkta olduğu sırada çeşmenin başına gelen madde bağımlısı olduğu öne sürülen kimliği bilinmeyen bir kadın, herkesin gözü önünde soyundu. İç çamaşırlarıyla kalan kadın, çeşmede banyo yaptı.

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Bu anlar parka gelen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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Bölgede yaşayan vatandaşlar, madde bağımlısı kişilerin parklarda bu tür davranışlarda bulunarak korku saçtıklarını söyleyip, yetkilerin duruma el atmasını istedi. (DHA)


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