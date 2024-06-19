Adana’dan geldiler dizi setini taradılar! Başrol oyuncusu kanlar içinde kaldı işte o anlar

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, BluTv'de yayınlanan Kıyma dizisinin setine silahlı saldırı düzenlendi. “Sıfır Bir” dizi ekibinin son projesi olan 'Kıyma' dizisinin oyuncusu Cengizhan Yurdutek saldırıda yaralandı. Habere göre, olay 10 Haziran tarihinde dizinin 4. Sezonunun başlangıcında gerçekleşti. Kartal Be Platoları'nda yaşanan olayda görgü tanıklarının ifadelerine göre ekip platonun kapısının önünde hazırlık yapıyordu.

ŞANS ESERİ KURTARILDI

Oyuncular sahne provasına başlamak üzereyken Adana’dan gelen ana oyuncu ekibine ateş açıldı. Olayda Yurdutek şans eseri kurtulduğu öğrenildi.

5 EL KURŞUN SIKTI İDDİASI

Altuntaş'ın haberinde yer alan ifadelere göre, Bir şahıs Yurdutek'e yaklaşıp 5 el kurşun sıktı.

SALDIRGANI FARK EDİP BANKIN ARKASINA ATLAMIŞ

Dizinin Cengo rolüyle bilinen oyuncusu Yurdutek, silahlı kişiyi fark eden Yurdutek bankın arkasına atladı.

MERMİ BAŞINI SIYIRMIŞ

Bu sırada başını sıyıran mermi nedeniyle yaralandı. Dizi ekibi saldırganların peşine düştü, ancak yakalayamadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde kalan Cengizhan Yurdutek’in tedavisini yaptı. Polis olay yerinde inceleme yaptı ve ifadeleri aldı.







