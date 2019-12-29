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  4. Adana'dan kahreden haber: 5 aylık bebek beşiğinde yanarak öldü

Adana'dan kahreden haber: 5 aylık bebek beşiğinde yanarak öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 17:28 | Son Güncelleme

Adana’da bir evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 aylık bebek beşiğinde hayatını kaybetti.

Adana'dan kahreden haber: 5 aylık bebek beşiğinde yanarak öldü

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesinde meydana geldi. Sinan-Tuğba Savuç çiftinin evde olmadığı sırada elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün odayı sardı.

Savuç çifti yangın çıktığını öğrenince itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale edip kısa sürede söndürdü.

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Ancak beşikte uyuyan 5 aylık Ferhat Savuç yanmış halde bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri de geldi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Bebeğin anne ve babası sinir krizleri geçirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, bebeğin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana yangın 5 aylık bebek

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