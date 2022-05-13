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Adana korkunç olay! Yasak aşk yaşayan sevgililer köprüden göle atladı

13.05.2022 06:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yasak aşk yaşayan iki sevgili Çatalan Köprüsünden Seyhan Baraj Gölüne atlayarak intihar etti. Olayda kadın ölürken erkek şahıs kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkartılan Tuncay K. gazetecilerin, neden birlikte atladınız, sorusuna, "Yasak aşk yüzünden atladık, rezil olduk” cevabını verdi.

Adana korkunç olay! Yasak aşk yaşayan sevgililer köprüden göle atladı

Olay, Adana Çukurova'da meydana geldi. İki sevgili Çatalan Köprüsünden Seyhan Baraj Gölüne atlayarak intihar etti. Olayda kadın hayatını kaybederken erkek şahıs ekipler tarafından kurtarıldı. Gazetecilerin neden birlikte atladınız, sorusuna Tuncay K. "Yasak aşk yüzünden atladık, rezil olduk" yanıtını verdi.

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GÖLE ATLADILAR

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Çatalan Batı Köprüsünde meydana geldi. İddiaya göre, Tuncay K. ve sevgilisi Sonay T. otomobil ile köprüye geldi. Bir süre sonra ikili birlikte köprü üzerinden Seyhan Baraj Gölü’ne atladı. Çevredeki vatandaşlar olayı polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye sualtı polisi, asayiş ekibi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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"YASAK AŞK YÜZÜNDEN ATLADIK"

Olay yerine gelen polis, Sonay T’nin hareketsiz yattığını görürken Tuncay K’nin ise yardım istediğini gördü. Bunun üzerine polis can simidi atarak Tuncay K’nin su üzerinde kalmasını sağladı. Su içerisinde bulunan Tuncay K. gazetecilerin, neden birlikte atladınız, sorusuna "Yasak aşk yüzünden atladık, rezil olduk” cevabını verdi.

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İtfaiye ekipleri Tuncay K.’yı sudan çıkartarak ambulansa bindirildi. Tuncay K., Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Su içerisinde cansız bedeni bulunan Sonay T. ise sualtı polisi tarafından çıkarıldı. Sonay T.’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: İHA

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İntihar Adana
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