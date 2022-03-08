Adana meclisinde sinirler gerildi! "Taleplerimiz yerine getirilmezse 15 gün içinde meclisi işgal ederiz"

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin mart ayı toplantılarının ilk oturumu Zeydan Karalar başkanlığında belediyenin tiyatro salonunda gerçekleştirildi. Aralarında görme, işitme, yürüme engellerin bulunduğu bir grup ÇÖZDER üyesi de meclis salonuna girdi. Grup başkan vekillerinin gündem dışı söz alacağı sırada ÇÖZDER Başkanı Ahmet Ataş, konuşmak istedi.

TARTIŞMA YAŞANDI SLOGAN ATILDI

Ataş, yapacağı konuşmada, engellilerin sorunları hakkında taleplerini anlatacağını bildirdi. Başkan Karalar, Ataş’ın meclis üyesi olmadığı için hukuken konuşamayacağını savundu. İkili arasında bir süre tartışma yaşandı. Oylama isteyen engelliler, slogan attı.

"15 GÜN İÇİNDE MECLİSİ İŞGAL EDERİZ"

Başkan Karalar, meclis toplantısından sonra Ataş’ı dinleyebileceğini söyledi ancak dernek başkanı, taleplerinin 15 gün içinde yerine getirilmemesi halinde, meclisi işgal edeceklerini kaydetti. Ataş, “Bu meclisi, 15 gün içinde taleplerimiz yerine geldi geldi, gelmediği takdirde, belediyeyi işgal edeceğim. Buna gücüm var, imkanım var. 3 tane bürokratın istifasını istiyorum" dedikten sonra beraberindeki engellilerle salondan ayrıldı.

Toplantının ilerleyen dakikalarında ise elinde 'Çocuklarım ölmesin lütfen' yazılı kağıt bulunan kadın, tiyatro salonunun balkonuna çıktı. Güvenlik görevlileri, kadına müdahale ederek, elindeki yazıyı indirdi.

"10 BİN ÜYEMİZ VAR"

Gazetecilere dışarıda açıklama yapan Ahmet Ataş, “Engelliler için taleplerimizi meclise resmi olarak vermiş durumdayız ancak 5 aydır bu taleplerimiz bekletiliyor. Bunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Sosyal yardımlarla ilgili sıkıntılarımız var. Birçok arkadaşımızın evlerine sosyal yardım ulaşmıyor. Eğer 15 gün içinde bu taleplerimiz yerine gelmezse tekrar geleceğiz. Buradan çıkmayacağız. Buna gücümüz var. 10 bin üyemiz var” diye konuştu. (DHA)

