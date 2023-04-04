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  4. Adana merkezli 10 ilde operasyon! 136 kişiye gözaltı

Adana merkezli 10 ilde operasyon! 136 kişiye gözaltı

04.04.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana merkezli 10 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 136 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli 10 ilde operasyon! 136 kişiye gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kuran 136 kişiyi tespit etti. Şüphelilerin 'adam yaralama' ve 'silah ve uyuşturucu ticareti' başta olmak üzere 71 suça karıştığı tespit edildi.

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ÇOK SAYIDA ADRESE BASKIN

Adana merkezli İstanbul, Antalya, İzmir, Kocaeli Niğde, Mersin, Kayseri, Diyarbakır ve Kırklareli'de çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

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Gözaltı Adana

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