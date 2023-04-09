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Aday adayı olmuştu! Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, İYİ Parti'nin milletvekili aday listesinde

09.04.2023 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'ne günler kala partilerin milletvekili aday listeleri netleşiyor. YouTube kanalı üzerinden yaptığı sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık ise 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Antalya milletvekili aday adayı olmak için başvuru yapmıştı. İYİ Parti'nin milletvekili aday listesinin belli olmasıyla birlikte Arif Kocabıyık'ın Antalya'dan milletvekili adayı gösterildiği görüldü.

Aday adayı olmuştu! Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, İYİ Parti'nin milletvekili aday listesinde

14 Mayıs yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde partilerin milletvekili aday listesi belli oluyor. İlave TV’de yaptığı sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık ise 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde İyi Parti'den Antalya milletvekili aday adayı olmak için başvuru yapmıştı.

ANTALYA 12. SIRADAN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU

İYİ Parti'nin milletvekili aday listesinin belli olmasıyla, sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık'ın Antalya 12. sıradan milletvekili adayı olduğu görüldü.

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Kocabıyık, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise "Genel başkanım Meral Akşener'in takdiri ile Antalya 12. sıra milletvekili adayı oldum. Kendilerine teşekkür eder ve millet ittifakının iktidar olması için çalışmalarımı sürdüreceğimi bildiririm." ifadelerini kullandı.


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