'Aday olun' çağrısına Meral Akşener'den tek cümlelik yanıt! Tüm gözler İYİ Parti'nin kararında

14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala muhalefette adeta deprem yaşanıyor. 6'lı masanın adayının belirleneceği toplantı sonrası çok sert bir açıklamayla Millet İttifakı'ndan ayrılan İYİ Parti'de adaylık belirsizliği sürüyor. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na yaptığı 'aday olun' çağrısı karşılık bulmayan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu. Daha önce "Ben başbakan olacağım" diyen Akşener'in yaşanan son gelişmeler ışında cumhurbaşkanı adaylığına sıcak bakabileceği iddia edilmişti.

İYİ Parti lideri Akşener, dün partisinin genel merkezinde önce partili belediye başkanları sonra da Başkanlık Divanı üyeleri, genel başkan başdanışmanları ve milletvekilleriyle bir araya geldi.

AKŞENER'DEN 'ADAY OLUN' ÇAĞRISINA YANIT

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre Akşener, partililerin görüşlerini sordu. Partililerin, Akşener’in “Aday olun” çağrısını yaptığı belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun, “Kılıçdaroğlu’nun iradesinin arkasında oldukları” yönünde açıklamalarının ardından bu kez Akşener’e “Aday olun” dediği belirtildi. Gelen çağrıya Akşener’in “Onları sonra konuşuruz” dediği, sonrasında ise daha önceki “Başbakanlığa talibim” sözlerini yinelediği kaydedildi.

'3 ADAYLI' SEÇİM VURGUSU

İYİ Partili kurmaylar, “Akşener’in milleti adaysız bırakmayacağını” belirtirken “Akşener’in adaylığı ile ilgili de sonuç beklediklerini” kaydetti. “Üç aday ile gidilmesinin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci tura bırakabileceğini” savunan kurmayların, CHP’ye atfen de “Erdoğan’a seçimi kazandıracak Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP işbirliğidir. Cumhur İttifakı bloklaşır. Üç adaylı seçim, seçimin ikinci tura kalmasının garantisidir” değerlendirmesini yapması da dikkat çekti.

‘ARKADAN ANLAŞMIŞLAR’

Kurmaylar, Akşener’in “partiye nezaketsizlik yapıldığını” sıklıkla vurguladığını belirtirken 6’lı masanın son toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının da “oybirliği ile değil oy çokluğu ile alındığını dolayısıyla bu durumun 6’lı masanın kuruluş felsefesine aykırı olduğunu” savundu. Partililer, “Kılıçdaroğlu masayı kendine kurmuş. Diğer partilerin aralarında Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda arkadan anlaştıkları görülüyor” değerlendirmesinde bulundu.

‘KILIÇDAROĞLU ÇEKİLMEZSE DÖNMEYECEK’

İYİ Partililer, “Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekilmediği sürece yeniden masaya dönme ihtimalinin olmadığını” da belirtirken belediye başkanları toplantısında, Akşener’e “6 Mart’taki toplantıya katılacak mısınız” sorusuna, “Davet edilirsem katılırım” yanıtını verdiği de iddia edildi.

Bu arada İYİ Parti Genel Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Akşener’in 6 Mart’taki toplantıya katılmayacağını açıkladı. Akşener’in dün yapılan liderler zirvesine ise davet edilmediği öğrenildi.



