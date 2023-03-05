Önce istifa etti son geri geldi! İYİ Partili Ayhan Altıntaş, Meral Akşener'le görüşünce vazgeçti

Seçimlere 2,5 aylık gibi bir süre kalırken adayın belirlenmesi beklenen Millet İttfakı'nın son toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ne kumar ne de noter masasında olacağız diyerek 6'lı masadan kalktı.

İYİ PARTİ'DEN ÖNCE İSTİFA ETTİ SONRA VAZGEÇTİ

Akşener'in sözleri sonrası siyasetin gündemi bir anda hareketlenirken İYİ Parti'den bir istifa haberi geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, İYİ partiden istifa ettiğini açıkladı.

Altıntaş, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum." ifadelerini kullandı.

AKŞENER VAZGEÇİRDİ

Altıntaş'ın istifası İYİ Parti'de krize neden olurken devreye giren Meral Akşener, Milletvekilini istifadan vazgeçirdi. Altıntaş istifa kararını geri çektiğini şu sözlerle duyurdu:

"Değerli Genel Başkanımızla yaptığım istişare ve değerlendirme sonucu partimden istifamı geri almış bulunuyorum."

İYİ PARTİ GİK ÜYESİ GÜRSOY DA İSTİFA ETMİŞTİ

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bülent Gürsoy, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyeceğini açıklamasının ardından partideki görevinden istifa etmişti. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceğini açıklayan Gürsoy, "Çayı koy yeniden başlıyoruz.." ifadelerine yer vermişti.