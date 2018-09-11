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Adaylık için 4 isimle görüşülüyor! AK Parti İzmir için harekete geçti

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2018 13:38 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 4 isimle görüşüyor. Partinin hangi isimlerle görüştüğü açıklanmazken İl Başkanı Aydın Şengül, kendini ispat etmiş ve İzmir'i kendisine teslim edebilecek aday üzerinde yoğunlaştıklarını söyledi. Şengül ayrıca, Ekim ayı içerisinde adayları netleştirebileceklerini de belirtti.

Adaylık için 4 isimle görüşülüyor! AK Parti İzmir için harekete geçti

AK Parti İzmir'de yerel seçim çalışmalarını hızlandırdı. Parti bir yandan adayları belirlemek için görüşmeleri sürdürürken diğer taraftan da aday adaylığı sürecinde teşkilatlarda yaşanacak istifalar nedeniyle önlemlerini alıyor. İzmir'de en çok merak edilen konulardan biri AK Parti'nin Büyükşehir Belediyesi için hangi adayla yola çıkacağı. İl Başkanı Aydın Şengül, 4 kişiyle görüştüklerini söyledi. Bu kişilere dair herhangi bir ayrıntı vermeyen Başkan Şengül, detay vermediği adayın kriterlerini sıraladı.

Şengül, "Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için belli isimler var. Şu anda bu kişilerden hangisi ile daha iyi yol alırız diye bakıyoruz. 3-4 isim var. Aday göstereceğimiz kişinin belli bir kariyeri olmalı. İş dünyasında başarılı olmuş, kendini ispat etmiş, yöneticilik kabiliyetine sahip olan, İzmir'i kendisine teslim edebilecek biri olmalı. Bilgisine, birikimine, geçmişine bakıyoruz. Birçok kriter üzerinden adaylarımızı değerlendiriyoruz" dedi.

"EKİM AYI İÇERİSİNDE ADAYIMIZ NETLEŞECEK"

Öte yandan İzmir'de belediye başkan adaylarının ekim ayı içerisinde netleşmiş olabileceğini de vurgulayan Aydın Şengül, "Ekim ayı içerisinde büyük ölçüde adaylarımız netleşecek. Belki kamuoyu ile paylaşmayacağız ama biz adayları netleştireceğiz. O nedenle ilçe başkanları ile teşkilatlarla çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor. Bakıyoruz, soruşturuyoruz. Ön plana çıkan isimler ile ilgili araştırmalar yapıyoruz. Kendi içimizde, genel merkezde görüşmeler yapıldıktan sonra net olarak karar verilecek. İlçelerden bayağı arayan ve izin alıp aday adaylığını açıklamak isteyenler oluyor. Demokratik haklarıdır adaylık ama biz adaylıklarını açıklamamaları konusunda kendilerini uyarıyoruz" diye konuştu.

"PARTİ DIŞINDAN BİRİNE ADAYLIK TEKLİFİ DÜŞÜNÜLMÜYOR"

İlçe teşkilatlarında, ilçe başkanlarından aday adaylığı düşünenlerin olduğunu da belirten Şengül, "Onlarla ilgili aday olduğunda, başkanlık görevinden ayrıldığında yerine kimler gelecek. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Önümüzdeki süreç içerisinde bunları netleştireceğiz" dedi. Aydın Şengül, parti dışından birilerine adaylık teklifi götürmeyi şu an için düşünmediklerini de söyledi. Şengül, ilk önce AK Parti içerisindeki mevcut potansiyelin değerlendirileceğini belirtti.

DHA

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