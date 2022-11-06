Adet kanaması nasıl durdurulur? Uzun süren adet kanamasını ne keser?

Adet, kadınların ergenlikten menopoz dönemine kadar her ay 28 günlük aralıklarla yaşadığı bir döngüdür. 3-7 gün arasında süren adet kanamaları ortalama olarak 100 ml kadar kan kaybına yol açar. Hormonlara ve yumurta üretimine bağlı olarak vücuttan atılan rahim dokuları ve kanama seviyesi kişiden kişiye farklılık gösterir.

Adet Kanaması Nedir?

Adet kanaması her ay 28 günde bir gerçekleşir. Üretilen yumurta miktarına göre rahim dokuları kanamayla vücuttan atılır. Menopoza kadar hamilelik dönemleri hariç her ay 3-7 gün süresince adet kanaması görülür. Progesteron ve östrojen hormonları adet döngüsünü etkileyen iki hormondur. Vücuttaki progesteron hormonu azaldığında adet başlar ve östrojen hormonu arttığında rahim duvarı kalınlaşmaya başlayarak bir sonraki ay görülecek adet için vücut kendisini hazırlar.

Aşırı Adet Kanaması Nedir?

Ağır adet döneminde regl kanaması normalden fazla miktarda ve uzun sürelidir. Tıptaki adı menorajidir ve pek çok kadının yaşadığı bir sağlık sorunudur. Ağır adet kanamasının belirtileri şöyle sıralanabilir:

7 günden fazla süren adet kanaması

1 günden fazla süren adet kanında pıhtılaşma

Gün içinde sık sık ped, tampon değiştirme ihtiyacının görülmesi

Yorgunluk, nefes darlığı, aşırı halsizlik gibi kansızlık belirtilerinin görülmesi

Fazla kanama nedeniyle günlük faaliyetlerin kısıtlanması

Alt karın bölgesinde ağrı, mide bulantısı ve sinirlilik halinin görülmesi

Aşırı adet kanamasının rahimde poliplerin olması, tümör, hormonal bozukluklar veya dış gebelik gibi nedenleri olabilir. Bunlara ek olarak uzun süreli doğum kontrol hapı ve kan sulandırıcı ilaç kullanılması da aşırı adet kanamasına yol açabilir. Bu sebeplerle ağır adet kanaması üzerinde durulması gereken bir sorundur ve mutlaka bir kadın doğum uzmanına başvurulmasını gerektirir.

Adet Kanaması Nasıl Kesilir?

1. Soğuk kompres

Soğuk kompres kan damarlarını daraltır. Bu sayede aşırı adet kanaması engellenebilir. Kan damarlarının daralması sayesinde kan akışı hafifler, kasık bölgesindeki ağrılar azalır. Soğuk kompres uygulamak için buz parçaları bir havlunun içine koyulur. Karnın üzerinde 15-20 dakika boyunca bu havlu bekletilir. Adetin azalması için gün içinde 4 saatte bir bu işlemin tekrarlanması uygundur.

2. Karın bölgesinin ısıtılması

Karın bölgesindeki sıcaklığın artmasıyla birlikte bölgedeki kan damarları genişler. Böylece kan akışı hızlanır ve adet kanının vücuttan daha kısa sürede atılması sağlanır. Sıcak su torbası ve sıcak havlu kullanarak karın bölgesi ısıtılabilir. Bunun için sıcak su torbası veya ütüyle ısıtılmış sıcak havlu karnın üzerine koyulur. Bu uygulama gün içinde 5 defa 10 dakikalık sürelerle yapılabilir.

3. Yağ masajı

Adet süresinin kısalmasını ve kanamanın azalmasını sağlayan bir diğer yöntem de karın bölgesine uçucu yağlarla masaj yapmaktır. Bunun için 6 damla adaçayı yağı, 3 çay kaşığı lavanta yağı, 3 çay kaşığı badem yağı bir cezvede ısıtılır. Karna masaj yaparak sürülür.

4. Ağrı kesiciler

Adet kanaması nasıl geçer sorusunun cevabı için aspirin, ibuprofen ve naproksen gibi etkin maddeye sahip olan ağrı kesicilerin tüketilmesinden söz edilebilir. Ağrı kesiciler hem adet kaynaklı kasık ağrısını hem de adet kanamasını durdurur. Tok karnına tüketilmesi gereken ilaçlardır. Mutlaka doktor kontrolünde alınmalıdır.

5. Doğum kontrol hapları

Doğum kontrol hapları progesteron hormonu içerir. Doğum kontrol hapıyla yumurta oluşumu engellenir ve adet döngüsü kişinin istediği kadar ertelenebilir. Kullanıldığı gün adet görülmez. Mutlaka doktor kontrolünde alınması gerekir.

6. Egzersiz

Hafif tempolu yürüyüş ve hafif şiddette egzersiz yapmak adet süresini kısaltmaya yardımcı olur. Spor yapmak suretiyle kan akışı hızlanır ve adet kanı vücuttan daha kısa sürede atılır.

7. Jelatin

Adetimi nasıl kesebilirim diye düşünüldüğünde uygulanabilecek en etkili yöntemlerden biri de jelatinli su içmektir. Jelatin adet kanamasını durdurmak için eski Çin tıbbından beri başvurulan bir malzemedir. 1 fincan sıcak suya küçük bir paket jelatin eklenir. Bu jelatinli su çoğu kişide tek seferde etki gösterir. Ancak etkisini göstermediği hallerde birkaç saat içinde yeniden tüketilmesi de uygundur.

Adet Kanamasını Azaltan Yiyecekler Nelerdir?

C vitamini bünyesinde progesteron hormonunu barındırır. Adet sırasında veya adet başlamadan önce vücuttaki progesteron hormonunun artırılması adet durdurma yolları arasında sayılabilir. Bu nedenle C vitamini bakımından zengin olan yiyecekler tüketilebilir. Limon, kivi, portakal, biber, maydanoz, greyfurt, çilek, lahana, kırmızı biber, kavun, mandalina, turp, karnabahar ve ıspanak adet kanamasını azaltan yiyecekler arasında sayılır.

Ayrıca regl oldum nasıl kesebilirim diye düşünen kadınların magnezyum ve demir içeren besinleri tüketmesi de oldukça yararlıdır. Magnezyum kadın hormonlarını dengeleyen bir mineraldir. Bu mineralin eksikliğinde uzun süren ağır kanamalı adet dönemi görülebilir. Bu nedenle magnezyum içeren yulaf, fındık, avokado, kabak ve karpuz tüketmek oldukça yararlı olur.

Demir eksikliği kansızlığa yol açar. Ağır adet dönemi bu kansızlığı daha da artırır. Vücuttaki demir seviyesinin artması sayesinde adet kanamaları da hafifler. Bunun için demir yönünden zengin ıspanak, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı et, kuru üzüm, kuru erik ve baklagillerin tüketilmesi yararlıdır.

1. Pekmez

Pekmez yüksek oranda demir içerir. Bu sayede kırmızı kan hücresinin üretilmesine katkı sağlayarak adet döneminde aşırı kanama nedeniyle oluşan kan kaybını telafi eder. Ayrıca kanın pıhtılaşmasını azaltır ve rahim duvarındaki kasları gevşeterek kasıktaki ağrıları hafifletir. Adet kanaması nasıl azaltılır sorusuna cevap olarak sabah ve akşam pekmez tüketmekten bahsedilebilir.

1 çay bardağı limon suyunun içine yarım çorba kaşığı kadar pekmez eklenerek tüketilebilir.

2. Elma sirkesi

Elma sirkesi vücuttan toksinlerin atılmasını sağlayarak kan akışını düşürür. Kan akışını düşürmek suretiyle de adet kanının azalmasını sağlar. Ayrıca hormonal dengenin kurulmasına da yardımcı olur.

Adet kanamasının azaltılması için 1 bardak suya 2 yemek kaşığı elma sirkesi eklenir. Bu karışımın günde 3 kere tüketilmesi uygundur.

3. Zencefil

Zencefil adet dönemini geciktirmek ve adeti durdurmak için yaygın olarak kullanılan bir bitkidir. Anti-inflamatuar özelliklere sahip olması sayesinde kanamaya yol açan prostaglandin adlı hormonu azaltır. Zencefil adet dönemi başladığında tüketilirse adet büyük ölçüde kesilir.

Zencefil çayı hazırlamak için 1 tatlı kaşığı toz zencefil 1 bardak sıcak suda 10 dakika bekletilerek demlenir. Her yemeğin ardından günde 3 kere bu çayın içilmesi uygundur. Sadece zencefil tüketmek için ise 2 yemek kaşığı kadar taze zencefil rendelenerek 1 bardak sıcak su içinde 5 dakika bekletilerek demlenir. Zencefil taneleri süzülür istenirse içine bal da eklenerek tüketilebilir.

4. Ahududu

Ahududunun kan damarlarını daraltıcı etkisi bulunur. Bu sebeple uzun süren adet kanaması probleminin çözümü için önerilecek etkili bir bitkisel çözümdür. Ahududu tüketimiyle adet dönemi kısalabilir ve kanama miktarı azaltılabilir. Ahududunun meyvesi tüketilebilir, çayı demlenebilir.

Ahududu çayı için 1 fincan sıcak suya 1 yemek kaşığı kadar kurutulmuş ahududu yaprağı eklenir. 10 dakika kadar demlenerek günde 3 defa içilebilir.

5. Tarçın çayı

Tarçın, etkili bir spazm önleyici ve antienflamatuardır. Rahim içindeki kan damarlarının daraltma etkisine sahiptir. Bu sebeplerle adet nasıl çabuk biter sorusuna verilecek en iyi cevaplardan biri tarçın kullanımının önerilmesi olacaktır.

Tarçın çayı demleyebilmek için 1 fincan sıcak suya 1 adet tarçın çubuğu eklenir. 5-10 dakikalık demleme süresiyle çay hazırlanır. Günde 2 kez tüketilmesi oldukça yararlıdır.

6. Kişniş tohumu

Adeti ne keser sorusuna cevap niteliğindeki doğal kaynaklardan biri de kişniş tohumu. Kişniş tohumu ağır adet kanamasını durdurmaya yardımcı olur. Rahmin daha düzenli çalışmasını sağlar ve hormonları dengeler.

Kişniş tohumu ile bitki çayı demlenebilir. Bunun için 2 fincan sıcak suya 20 gram kişniş tohumu eklenir. Su miktarı dörtte bir seviyesine inene kadar karışım kaynatılır. Soğuduğunda tüketilmesi daha uygundur. Günde 3 defa tüketilebilir.

7. Melek Otu Kökü

Dişi ginsengi olarak da bilinen bir bitkidir. Adet nasıl kesilir sorununa çözüm olması için kullanılan eski bir Çin bitkisel ilacıdır. Bu bitki sayesinde kadınlık hormonu dengelenir.

Melek otu kökünden bitki çayı demlemek için 1 fincan sıcak suya 1 tatlı kaşığı melek otu kökü eklenir. 5 dakika kadar demlenir. Bu çayın günde 2 kez tüketilmesi uygundur.

8. Kırmızı Biber

Kırmızı biber vücutta kan akışını dengelenmesine yardımcı olur. Ağır kanamayı dindirir. 1 fincan sıcak suya yarım çay kaşığı kadar kırmızı biber tozu ve bal eklenir. Bu karışımın adet dönemi sırasında 3 gün boyunca günde 2 kez tüketilmesi uygundur.

9. Yeşil Fasulye

Kalsiyum bakımından oldukça zengin bir besin olan yeşil fasulye adet kanamasını durdurmada oldukça etkilidir. Hem adet kanamasını keser hem de adet nedeniyle oluşan kasık ağrılarını dindirir.

10. Karakafes yaprakları

Bu bitki kan damarlarını daraltır. Bu sayede adet kanamasını durdurmaya yardımcı olur. Ağır kanamanın önlenmesi için günde 1 defa karakafes yapraklarıyla hazırlanan çayın içilmesi gerekir.

1 fincan sıcak suya 2 çay kaşığı kadar karakafes yaprağı eklenir, 20 dakika bekletilerek demlenir.

11. Su

Her gün 2.5 litre kadar su içmek adet süresinin kısalmasına yardımcı olur. Suyun adeti kısaltıcı etkisini azaltmak için 1 bardak su içine birkaç damla limon suyu veya sirke de eklenebilir.

