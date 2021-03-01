Adet öncesi ödemden kurtulmak istiyorsanız tuzu, çayı, kahveyi bir kenara bırakın!

Bazı kadınlar adet görmeden hemen önce ruh halindeki değişiklikler veya vücutlarında her ay değişim yaşarlar. Sivilceler olabilir, şişkinlik hissedebilirler, göğüsleri hassas olabilir, daha sık ağlayabilir, öfkeli patlamalar yaşayabilirler veya kendilerini depresyonda hissedebilirler.

Bu semptomları her ay aynı anda yaşıyorsanız ve adetiniz başlar başlamaz kaybolursa, adet öncesi sendromunuz (PMS) var demektir.

Hafifse, daha sık egzersiz yaparsanız veya kendinizi daha kötü hissetmenize neden olabilecek belirli gıdalardan (tuz ve kafein gibi) uzak durursanız daha iyi hissedebilirsiniz. Ancak bu belirtiler her ay korkunç geliyorsa ve sizi normal günlük işlerden alıkoyuyorsa, gidip doktorunuza görünmenizde fayda var.

ADET ÖNCESİ SEMPTOMLARDAN BİRİ ÖDEM!

Adet döngüsü sırasında hormon seviyeleri dalgalanır. Adet kanamasından önceki günlerde progesteron seviyeleri daha düşüktür ve bu sıvı tutulmasına neden olabilir.

Premenstrüel sendrom, adet döngüsü ile bağlantılı bir grup semptomdur ve ödem bu semptomlar arasındadır. Ödem, vücudun doku ve organlarını çevreleyen boşluklarda bir sıvı toplanmasının neden olduğu şişliğin tıbbi terimidir. Ödem vücudun hemen hemen her yerinde meydana gelebilir.