Adet sancısına ne iyi gelir? İşte evde uygulanabilecek bitkisel çözümler

İbrahim Saraçoğlu'nun adet sancıları için önerdiği kür ise şöyle: Bir tatlı kaşığı civanperçemi (yaklaşık iki-üç gram) bir su bardağı kaynamakta olan klorsuz suyun içine atılır. Ağzı kapalı olarak kısık ateşte üç dakika demlenir. Soğuduktan sonra süzülür. Regl döneminin başlamasına üç gün kala her gün sabah ve akşam bir su bardağı içilir. Her gün taze olarak hazırlanır. Reglinin bitimine kadar devam edilir.

Bu kür her regl döneminde uygulanır.

Not: Hekiminizin verdiği ilaçlar varsa mutlaka kullanınız. Buradaki uygulamayı bir destekleyici olarak kullanınız. Öncelikle, bilmeniz gereken kullanacağınız bitkiye karşı alerjinizin olup olmadığıdır. Bu konuda hekiminizin görüşünü alınız. Hekime gitmeden ve teşhis koydurmadan şikâyetiniz ne olursa olsun, burada ki bilgilerle kendi kendinizi tedavi etmeye kalkışmayınız.

ŞİDDETLİ ADET SANCISINI NE KESER?

Bununla birlikte, şiddetli adet sancısını ne keser sorusuna papatya çayı ile de karşılık verilebilir. Papatya çayı, prostaglandinleri inhibe eden anti-enflamatuar maddelerle doludur. Bu hücreler, prostaglandinleri serbest bırakarak rahimdeki kas kasılmalarını, ağrıyı ve kramplarını provoke eder. Kan dolaşımındaki prostaglandinler, adet döneminde bulantı, kusma, ishal ve baş ağrısından sorumludur. Papatya çayı yudumlamak ağrıya neden olan prostaglandinleri inhibe eder ve adet belirtilerini hafifletmek için kan akışını arttırır.