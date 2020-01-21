Adet sancısına ne iyi gelir? İşte evde uygulanabilecek bitkisel çözümler

Adet sancısı veya primer dismenore, ayda bir kere de yaşansa birçok kadının hayatını kabusa çevirebiliyor. Kadınlar yaş ilerdikçe ve doğum yaptıktan sonra bu sancıları daha hafif yaşarlar ancak şiddetli adet sancısı durumlarında ne yapılmalı? Gelin önce regl öncesi neden ağrı ya da sancı yaşanıyor önce buna bir cevap verelim.
Menstrüel kramplar uterustaki (rahim) kasılmalar nedeniyle oluşur. Adet döneminiz sırasında çok güçlü bir şekilde kasılma yaşanıyorsa, yakındaki kan damarlarına baskı yapabilir. Bu da rahime oksijen verilmesini keser. Bu oksijen eksikliği ağrı ve kramplara neden olur. Peki bu krampların etkilerini nasıl hafifleteceğiz, adet sancısına ne iyi gelir, evde uygulanabilecek bitkisel çözümler var mıdır bakalım.
Tüm bunların yanında Dr. Feridun Kunak'ın adet sancısı için önerdiği bitkisel çay tarifini de deneyebilirsiniz.
Malzemeler:
1 Su bardağı su
1 Tutam civanperçemi
1 Tutam Oğulotu
Hazırlanışı:
1 Dk. kaynatıp 1 dakika beklettikten sonra bal ekleyip içebilirsiniz. Şeker hastasıysanız bal kesinlikle katmayınız. Rahatlatır. Menopoz sıkıntıları olanlarda kullanabilirler. Şiddetli adet sancısı çekenler rahatlıkla kullanabilirler.
İbrahim Saraçoğlu'nun adet sancıları için önerdiği kür ise şöyle: Bir tatlı kaşığı civanperçemi (yaklaşık iki-üç gram) bir su bardağı kaynamakta olan klorsuz suyun içine atılır. Ağzı kapalı olarak kısık ateşte üç dakika demlenir. Soğuduktan sonra süzülür. Regl döneminin başlamasına üç gün kala her gün sabah ve akşam bir su bardağı içilir. Her gün taze olarak hazırlanır. Reglinin bitimine kadar devam edilir.
Bu kür her regl döneminde uygulanır.
Not: Hekiminizin verdiği ilaçlar varsa mutlaka kullanınız. Buradaki uygulamayı bir destekleyici olarak kullanınız. Öncelikle, bilmeniz gereken kullanacağınız bitkiye karşı alerjinizin olup olmadığıdır. Bu konuda hekiminizin görüşünü alınız. Hekime gitmeden ve teşhis koydurmadan şikâyetiniz ne olursa olsun, burada ki bilgilerle kendi kendinizi tedavi etmeye kalkışmayınız.
Bununla birlikte, şiddetli adet sancısını ne keser sorusuna papatya çayı ile de karşılık verilebilir. Papatya çayı, prostaglandinleri inhibe eden anti-enflamatuar maddelerle doludur. Bu hücreler, prostaglandinleri serbest bırakarak rahimdeki kas kasılmalarını, ağrıyı ve kramplarını provoke eder. Kan dolaşımındaki prostaglandinler, adet döneminde bulantı, kusma, ishal ve baş ağrısından sorumludur. Papatya çayı yudumlamak ağrıya neden olan prostaglandinleri inhibe eder ve adet belirtilerini hafifletmek için kan akışını arttırır.
Dereotu da adet kramplarının tedavisi için kullanılabilir. Regl döneminizin başlamasından iki gün önce yediğiniz besinlere dereotu eklerseniz PMS semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilirsiniz.
Yapılan çalışmalara göre B1, D vitamini ve balık yağı adet sancıları üzerinde oldukça etkili. Basit bir kan testi ile doktorunuzdan D vitamini seviyenizi ölçmesini isteyebilirsiniz. Tüm bu yöntemlerle adet sancısını en hızlı şekilde geçirebilirsiniz.
Kalsiyum, herkesin ihtiyaç duyduğu bir besindir, ancak çoğu kadın kalsiyum eksikliğinden muzdariptir. Sadece sağlıklı kemikler için değil, kalbin, kasların ve sinir sisteminin düzgün çalışması için kalsiyuma ihtiyacımız var. Yeterli kalsiyum alımı da adet kramplarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu önemli mineralleri günlük olarak almak için az yağlı süt ürünleri, portakal suyu, konserve sardalya, somon ve diğer kalsiyum yönünden zengin gıdalar tüketmeye özen gösterin.
Ev ilaçları ve diğer müdahaleler semptomlarınızı kontrol etmek için yeterli değilse, doktora gitme zamanı gelmiştir. Doktorunuz hormon seviyenizi kontrol edebilir ve dismenore tedavisi için doğum kontrol hapları veya diğer ilaçları reçete edebilir . Tıbbi geçmişiniz hakkında tam bir resme sahip olmak, doktorunuzun sizin için en iyi tedaviyi bulmasına yardımcı olacaktır. Yıllık sağlık kontrolü yaptırmak herkes için iyi bir fikirdir.
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