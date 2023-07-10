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  4. Adeta akın ettiler! Twitter'ın rakibi Threads 100 milyon kullanıcıyı aştı... ChatGPT'den bile çok daha hızlı ulaştı

Adeta akın ettiler! Twitter'ın rakibi Threads 100 milyon kullanıcıyı aştı... ChatGPT'den bile çok daha hızlı ulaştı

10.07.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'ın Twitter rakibi yeni uygulaması Threads'in kullanıcı sayısının 100 milyonu aştığı söylendi. Buna göre Threads bu önemli aşamaya ChatGPT'den bile çok daha hızlı ulaştı. OpenAI'nin sohbet robotu ChatGPT, bu seviyeye iki ay sonra ulaşabilmişti. Ancak Threads çarşamba günü kullanıma sunuldu ve birkaç gün içinde bu seviyeye ulaştı.

Adeta akın ettiler! Twitter'ın rakibi Threads 100 milyon kullanıcıyı aştı... ChatGPT'den bile çok daha hızlı ulaştı

Threads, ilk iki saat içinde 2 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Bu sayı sonra 5 milyona, 10 milyona, 30 milyona ve ardından 70 milyon oldu. Son olarak The Verge, Threads'in 100 milyon kullanıcıyı aştığını söyledi.

CHATGPT'DEN BİLE ÇOK DAHA HIZLI ULAŞTI

Kaynağın haberine göre, Threads bu önemli aşamaya ChatGPT'den bile çok daha hızlı ulaştı.

OpenAI'nin sohbet robotu ChatGPT, buna iki ay sonra ulaşabilmişti.

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Ancak Threads çarşamba günü kullanıma sunuldu ve birkaç gün içinde bu seviye ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Threads'in 95 milyondan fazla gönderi paylaşımına ulaştığı söylenmişti.

Bakalım henüz emekleme aşamasında olduğu söylenen Threads, bir zamanlar Twitter'ın sahip olduğu başarıyı yakalayabilecek mi?

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