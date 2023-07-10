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  4. Hem Threads hem de Twitter'da paylaştı! O grafiğe göre Twitter için haberler pek iyi değil

Hem Threads hem de Twitter'da paylaştı! O grafiğe göre Twitter için haberler pek iyi değil

10.07.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cloudflare CEO'su Matthew Prince Twitter'ın Ocak ayından bugüne DNS sıralamasını gösteren bir grafik yayınladı. Grafiğe göre Twitter için haberler pek iyi değil!

Hem Threads hem de Twitter'da paylaştı! O grafiğe göre Twitter için haberler pek iyi değil

Threads'in çıkışı ile birlikte gözler Twitter'a çevrilmişti. Twitter'ın şimdiye kadarki en büyük rakiplerinden biri olarak karşımıza çıkan Threads'e karşı nasıl yanıt vereceği tartışılıyor, aynı zamanda Threads'in Twitter'ın trafiğine nasıl etki edeceği merak ediliyordu.

The Verge'ün aktardığına göre, Cloudflare CEO'su Matthew Prince hem Threads hem de Twitter'da Twitter'ın Ocak ayından bugüne DNS sıralamasını gösteren bir grafik yayınladı.

O grafiğe göre Twitter için haberler pek iyi değil.

Prince'e göre Twitter'ın trafiği düşüşte.

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Post by @real_eastdakota
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Bu arada Twitter alternatifi olarak gösterilen Threads ise hızla büyüyor. Uygulamanın 100 milyon kullanıcıya ulaşması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Twitter Cloudflare

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