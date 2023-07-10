Hem Threads hem de Twitter'da paylaştı! O grafiğe göre Twitter için haberler pek iyi değil

Threads'in çıkışı ile birlikte gözler Twitter'a çevrilmişti. Twitter'ın şimdiye kadarki en büyük rakiplerinden biri olarak karşımıza çıkan Threads'e karşı nasıl yanıt vereceği tartışılıyor, aynı zamanda Threads'in Twitter'ın trafiğine nasıl etki edeceği merak ediliyordu.

The Verge'ün aktardığına göre, Cloudflare CEO'su Matthew Prince hem Threads hem de Twitter'da Twitter'ın Ocak ayından bugüne DNS sıralamasını gösteren bir grafik yayınladı.

O grafiğe göre Twitter için haberler pek iyi değil.

Prince'e göre Twitter'ın trafiği düşüşte.

Bu arada Twitter alternatifi olarak gösterilen Threads ise hızla büyüyor. Uygulamanın 100 milyon kullanıcıya ulaşması bekleniyor.

