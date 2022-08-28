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  4. Adeta altın yumurtluyor! Balıkçıların ağına takıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor

Adeta altın yumurtluyor! Balıkçıların ağına takıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor

28.08.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keban Baraj Gölü'nde balıkçıların ağına Sibirya mersin balığı takıldı. İlk defa bu büyüklükte görüntülenen balık, görenleri şaşkına çevirdi. Öte yandan Keban Baraj Gölü'nde tesisi bulunan Sibirya mersin balığının havyarı 2 milyon liraya kadar ulaşıyor.

Adeta altın yumurtluyor! Balıkçıların ağına takıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor

Son zamanlarda Keban Baraj Gölü'nde görülmeye başlanan Sibirya mersin balığı bir balıkçının daha ağına takıldı. Havyarının çok pahalı olmasıyla bilenen balığın, ilk defa bu büyüklükte görülmesi balıkçıları şaşırttı.

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BALIKÇILARIN AĞINA TAKILDI

Son zamanlarda Keban Baraj Gölü'nde balıkçıların ağına takılan Sibirya mersin balığı yeniden görüldü. Çemişgezek Karasar köyünde sabahın erken saatlerinde göle ağ atan balıkçı Engin Aksoy, ağı çıkardığında Sibirya mersin balığı olduğunu gördü.

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Gölde tesisi olduğu bilinen ve havyarı 2 milyon liraya kadar ulaşan balık ilk defa bu kadar büyük görüntülendi. (İHA)

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balık Sibirya Mersin balığı Havyar
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