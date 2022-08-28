Adeta dile geldi! Kafesinde yatmak istemeyip sahibiyle tartışan kuş sosyal medyada viral oldu

Sosyal medya kafesinde yatmak istemeyip sahibiyle tartışan muhabbet kuşunu konuşuyor. Video birçok kişi tarafından paylaşıldı.

KAFESİNDE YATMAK İSTEMEYİP SAHİBİYLE TARTIŞAN KUŞ

Kameraya yansıyan renkli anlarda kafesinde yatmak istemeyen kuşun adeta dile gelip sahibine cevap verdiği görülüyor.

Herkesi güldüren muhabbet kuşunun videosu sosyal medyada büyük ilgi topladı. TikTok'taki missfortunezz hesabından paylaşılan görüntüler yüz binlerce beğeni aldı.

Bazı kullanıcılar videonun altına "e bu sohbet ediyo", "şaka gibi" şeklinde yorumlar yaptı.



