HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Adeta yerinde duramadı! Üst üste gezintiye çıkıp vatandaşları peşinden koşturdu... "Sanki otobüse binecek gibiydi"

Adeta yerinde duramadı! Üst üste gezintiye çıkıp vatandaşları peşinden koşturdu... "Sanki otobüse binecek gibiydi"

30.03.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’da şiddetli fırtınanın etkisiyle caddede gezintiye çıkan çöp konteyneri, vatandaşları peşinden koşturdu. Kenara çektikleri firari konteynerin yeniden hareketlenmesine şaşıran vatandaşlar “Sanki otobüse binecek gibiydi” dedi.

Bir durağın kenarında duran çöp konteyneri fırtınanın etkisiyle yola doğru hareketlendi. O esnada bir süre önce yolcu indirmesi sonrasında yeniden hareketlenen halk otobüsünün peşinden sürüklendi. Bu durumu gören vatandaşlar devrilen çöp konteynerini kaldırıp kaldırımın kıyısına doğru çekti. Birkaç dakika sonra yine bir otobüs durağa geldi. Yolcuların inip binmeleri sonrasında harekete geçen otobüsün peşinden çöp konteyneri tekrar hareketlendi. Sürücülerin ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında önce yolun ortasına ardından karşıya geçti.

Çevredekiler kazaya neden olmasından endişelendikleri çöp konteynerini tutup daha güvenli bir alana taşıdı. Tüm bu yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"SANKİ OTOBÜSE BİNECEK GİBİYDİ"

Firari çöp konteynerini ilk yakalayan Beyzanur Köse, “Baktım ki çöp konteyneri gidiyor. Hemen tutup müdahale ettik. Ayağımla da sabitlemeye çalıştım. Ama sonra yeniden hareketlenmiş. Çok şaşırdım” dedi.

Tekrar hareketlenen çöp konteynerini ikinci vakada tutan Koray Ergöz, araçlara ve insanlara zarar vermemesi için onu uzaklaştırdıklarını söyledi.

O anları heyecanla izleyen Fatih Berberoğlu ise “Çöp konteynerinin otobüse binip hareket edebileceğini düşündük. Sanki otobüse binecek, bir yere gidecek gibiydi” diye konuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşini öldürdükten sonra öpüp, çekyatın üzerinde sızmışEşini öldürdükten sonra öpüp, çekyatın üzerinde sızmış
Önce Adana ardından Kahramanmaraş! Deprem çevre illerde de hissedildi Önce Adana ardından Kahramanmaraş! Deprem çevre illerde de hissedildi
Skandal videolara tepki yağıyor! Arabasına aldığı kızlara...Skandal videolara tepki yağıyor! Arabasına aldığı kızlara...
Anahtar Kelimeler:
Amasya çöp konteyneri

En Çok Okunan Haberler

Memuru, asgari ücretlisi, emeklisi! Maaşa zamda enflasyon hesabı

Memuru, asgari ücretlisi, emeklisi! Maaşa zamda enflasyon hesabı

Erdoğan "Ne oluyor bu İYİ Parti'ye?" diye sorunca...

Erdoğan "Ne oluyor bu İYİ Parti'ye?" diye sorunca...

Kepçe ile parçalatılan metrobüs tartışmalara neden oldu! İBB’den açıklama geldi…

Kepçe ile parçalatılan metrobüs tartışmalara neden oldu! İBB’den açıklama geldi…

Ünlü isme aldatılma şoku! Her şey bir tesadüfle ortaya çıktı

Ünlü isme aldatılma şoku! Her şey bir tesadüfle ortaya çıktı

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Muharrem İnce'nin tavrına şaşırmışlar

Muharrem İnce'nin tavrına şaşırmışlar

İlginizi Çekebilir

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.