HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Adı: Deniz patatesi! Binlercesi zeminin üzerine çıktı: Onları görmek büyük bir trajedi

Adı: Deniz patatesi! Binlercesi zeminin üzerine çıktı: Onları görmek büyük bir trajedi

07.09.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal ortamından ayrılarak denizde zeminin üstüne çıktıkları için yaşam savaşı veren "deniz patatesleri", Su Altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi tarafından görüntülendi. Ceylan, ''Deniz patateslerini zeminin üzerinde görebilmek çok nadirdir. Yüzlerce belki de binlercesi zeminin üzerinde yaşam savaşı veriyorlar. Bunların maalesef yaşamlarını yitirdiklerini görmek çok büyük bir trajedi'' şeklinde konuştu.

Adı: Deniz patatesi! Binlercesi zeminin üzerine çıktı: Onları görmek büyük bir trajedi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı ile yaklaşık 3 yıldır İzmit Körfezi'nin biyoçeşitliliğinin envanterinin çıkartılması konusunda çalışmalar yapan Ceylan ve ekibi, Gölcük'ün Değirmendere mevkisinde gerçekleştirdikleri dalışta, 35-40 metre derinliklerde, bir tür deniz kestanesi olan deniz patateslerine (Brissopsis lyrifera) rastladı.

Tahsin Ceylan, AA muhabirine, İzmit Körfezi'nin balık ve diğer canlıların popülasyonu açısından 0-20 metre aralığında zengin olduğuna işaret ederek, kaydettikleri görüntülerle biyoçeşitlilik içeren film, kitap ve sergi planladıklarını aktardı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi ile çok yakın çalışmalar içerisinde bulunduklarını belirten Ceylan, çok sıra dışı kayıtlar oluşturduklarını dile getirdi.

AA-20220906-28824647-28824623-DENIZDE_ZEMIN_USTUNE_CIKAN_DENIZ_PATATESLERI_YASAM_SAVASI_VERIYOR

''BÜYÜK BİR TRAJEDİ''

Deniz patateslerinin doğal ortamında zemin altında yaşadığına dikkati çeken Ceylan, büyük bir trajediye şahit olduklarına değindi. Ceylan, şöyle konuştu: "Derinlerde rastladığımız deniz patatesleri (Brissopsis lyrifera) doğal ortamında zeminin altında yaşarlar. Zeminin üzerinde görebilmek çok nadir bir olaydır. Yüzlerce belki de binlercesi zeminin üzerinde yaşam savaşı veriyorlar. Bunların maalesef yaşamlarını yitirdiklerini görmek çok büyük bir trajedi. Bilim insanları uzun zamandır yaptıkları ölçümlerle Marmara Denizi'nin derinliklerinde oksijen azlığından bahsediyorlar. Bunun sonuçlarından birine tanık olmak ekip olarak bizleri çok üzdü."

AA-20220906-28824647-28824629-DENIZDE_ZEMIN_USTUNE_CIKAN_DENIZ_PATATESLERI_YASAM_SAVASI_VERIYOR

''OKSİJENSİZLİKTEN KURTULAMAMIŞLAR''

Görüntüleri inceleyen, İzmit Körfezi çalışmasının bilim danışmanı da olan deniz biyoloğu, araştırmacı Dr. Mehmet Baki Yokeş de "Videoda ve fotoğraflarda zemin üzerinde beyaz bir tabaka görülüyor. Bu mantar, deniz tabanı bildiğiniz gibi küflenmiş. Bariz oksijensizlikten organik materyal çürümüş, çamur zemin siyahlaşmış, üzeri küf kaplanmış, çamur zemin içinde gömülü yaşayan deniz patatesleri çamur yüzeyine çıkmışlar ama oksijensizlikten kurtulamamışlar." değerlendirmesinde bulundu.

AA-20220906-28824647-28824630-DENIZDE_ZEMIN_USTUNE_CIKAN_DENIZ_PATATESLERI_YASAM_SAVASI_VERIYOR

AA-20220906-28824647-28824631-DENIZDE_ZEMIN_USTUNE_CIKAN_DENIZ_PATATESLERI_YASAM_SAVASI_VERIYOR

AA-20220906-28824647-28824635-DENIZDE_ZEMIN_USTUNE_CIKAN_DENIZ_PATATESLERI_YASAM_SAVASI_VERIYOR

AA-20220906-28824647-28824642-DENIZDE_ZEMIN_USTUNE_CIKAN_DENIZ_PATATESLERI_YASAM_SAVASI_VERIYOR

AA-20220906-28824647-28824643-DENIZDE_ZEMIN_USTUNE_CIKAN_DENIZ_PATATESLERI_YASAM_SAVASI_VERIYOR

AA-20220906-28824647-28824644-DENIZDE_ZEMIN_USTUNE_CIKAN_DENIZ_PATATESLERI_YASAM_SAVASI_VERIYOR

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanlış sünnet sonucu ailenin hayatı karardı! "1,5 ay sonra içine kaçtığını gördük"Yanlış sünnet sonucu ailenin hayatı karardı! "1,5 ay sonra içine kaçtığını gördük"
Erdoğan yeni dönemi duyurdu! Seyahatler artık bu şekilde yapılacakErdoğan yeni dönemi duyurdu! Seyahatler artık bu şekilde yapılacak
Bunu tek parti başardı! Son anketten çarpıcı sonuçlarBunu tek parti başardı! Son anketten çarpıcı sonuçlar
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Millet İttifakı'nda çatlak! 'HDP olursa masadan kalkarız'

Millet İttifakı'nda çatlak! 'HDP olursa masadan kalkarız'

Son dakika: İki gün zam bir gün indirim! Bugün zam gelmişti: Motorin fiyatları yeniden değişecek (7 Eylül güncel akaryakıt fiyatları)

Son dakika: İki gün zam bir gün indirim! Bugün zam gelmişti: Motorin fiyatları yeniden değişecek (7 Eylül güncel akaryakıt fiyatları)

Yer: Kocaeli! Kızını oğluna isteyen adama kurşun yağdırdı

Yer: Kocaeli! Kızını oğluna isteyen adama kurşun yağdırdı

Satın aldığı evde tadilat yaparken adeta hazine buldu! Mutluluğu ise kısa sürdü

Satın aldığı evde tadilat yaparken adeta hazine buldu! Mutluluğu ise kısa sürdü

Yok artık, bu nasıl olur? G.Saray'ın golcüsü geldiği gibi gidiyor

Yok artık, bu nasıl olur? G.Saray'ın golcüsü geldiği gibi gidiyor

Erdoğan yeni dönemi duyurdu! Seyahatler artık bu şekilde yapılacak

Erdoğan yeni dönemi duyurdu! Seyahatler artık bu şekilde yapılacak

İlginizi Çekebilir

310 metrelik binaya yarı çıplak tırmandı! Zirveden paylaşınca...

310 metrelik binaya yarı çıplak tırmandı! Zirveden paylaşınca...

İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...

İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Seks işçisinin deneyimsizliği sonu oldu! Fantezileri için...

Seks işçisinin deneyimsizliği sonu oldu! Fantezileri için...

Hamile olduğunu öyle bir duyurdu ki! Yöntemi mide bulandırdı

Hamile olduğunu öyle bir duyurdu ki! Yöntemi mide bulandırdı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.