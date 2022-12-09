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Adı: Yiğido! Elazığ'da tutuldu tam 128 kilo... Gören bir daha bakıyor

09.12.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da balıkçı Fatih Gökdere 175 santimetre boyunda ve 128 kilo ağırlığında 'Fırat turnası' yakaladı. 'Yiğido' adını verdiği balığı iş yerinde sergilediğini söyleyen Gökdere, ''Bugüne kadar 104 kilo falan yakalandı ama bugünkü kilosuyla beraber rekor artık bizde. 128 kilo görenlerin dikkatini çekiyor, fotoğraf çektirmek istiyorlar. Yakaladığımız zaman bayağı uğraştırdı beni. Tek başıma alamadım. Arkadaşımı çağırdım. Parça halinde fileto yapıp o şekilde satıyoruz. Kilosunu 100 lira'' dedi.

Adı: Yiğido! Elazığ'da tutuldu tam 128 kilo... Gören bir daha bakıyor

Elazığ'da balıkçılık yapan Fatih Gökdere, dün sabah saatlerinde Keban Baraj Gölü'nde balık avına çıktı. Ağa büyük bir balığın takıldığını gören Gökdere, tek başına çekemeyince arkadaşını çağırıp yardım istedi. Arkadaşıyla yaklaşık 1 saatin sonunda ağı çeken Gökdere, balığın dev bir 'Fırat turnası' olduğunu gördü. Gökdere, Sanayi Mahallesi'ndeki iş yerine getirdiği, uzunluğu 175 santim, ağırlığı ise 128 kilo olan 'Yiğido' adını verdiği balığı burada sergilemeye başladı. Vatandaşlar ise balıkla fotoğraf çektiriyor.

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'BUGÜNE KADAR 104 KİLO YAKALANMIŞTI'

Fatih Gökdere, bugüne kadar bölgede yakalanan en büyük Fırat turnasının 104 kilo olduğunu hatırladığını belirterek, "Yakaladığımız zaman bayağı uğraştırdı beni. Tek başıma alamadım. Arkadaşımı çağırdım. 1 saat falan uğraştırdı. Bizi baya uğraştırdığından ötürü adını 'Yiğido' koyduk. Bugüne kadar 104 kilo falan yakalandı ama bugünkü kilosuyla beraber rekor artık bizde. 128 kilo görenlerin dikkatini çekiyor, fotoğraf çektirmek istiyor insanlar. Bunu bir kişinin alabileceğini düşünmüyorum. Hani fazla olacağından ötürü parça halinde fileto yapıp o şekilde satıyoruz. Kilosunu 100 liradan satıyoruz" diye konuştu.

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Yoldan geçerken balığı gören Mehmet Ateş, "Görünce şaşırdım. 25- 30 kilo zannediyordum, meğer 128 kiloymuş. Boyunu da 160 düşünmüştüm, benden uzun" dedi.

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(DHA)

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Elazığ turna balığı

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