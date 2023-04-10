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  4. Adım Farah'ın yıldızı Demet Özdemir Yeşilçam'ın efsane isminden tam not aldı

Adım Farah'ın yıldızı Demet Özdemir Yeşilçam'ın efsane isminden tam not aldı

10.04.2023 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adım Farah dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Demet Özdemir, Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Filiz Akın'dan tam not aldı. Akın güzel oyuncunun fotoğrafının altına "Adım Farah dizisinin başarılı oyuncusu tebrikler" diye yorum yaptı.

Adım Farah'ın yıldızı Demet Özdemir Yeşilçam'ın efsane isminden tam not aldı

Geçtiğimiz yıl evlendiği Oğuzhan Koç ile hakkında ayrılık haberleri çıkan ünlü oyuncu Demet Özdemir, özel hayatı kadar oyunculuk performansıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Yer aldığı birçok dizi yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çeken Demet Özdemir, son olarak başrolünde yer aldığı "Adım Farah" dizisindeki performansıyla gündemden düşmüyor. Dram kategorisindeki dizide "Farah" karakterini başarıyla canlandıran güzel oyuncu, Yeşilçam'ın efsane isminden tam not almayı başardı.

ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Türk Sineması'nın yaşayan efsanelerinden olan Filiz Akın, Demet Özdemir'in fotoğrafının altına "Adım Farah dizisinin başarılı oyuncusu tebrikler" diye yorum yaptı.

demet özdemir

Yorumu gören Özdemir ise mutluluğunu "Büyük mutluluk sizden duymak, büyük" diyerek dile getirdi.

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