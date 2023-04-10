Adım Farah'ın yıldızı Demet Özdemir Yeşilçam'ın efsane isminden tam not aldı

Geçtiğimiz yıl evlendiği Oğuzhan Koç ile hakkında ayrılık haberleri çıkan ünlü oyuncu Demet Özdemir, özel hayatı kadar oyunculuk performansıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Yer aldığı birçok dizi yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çeken Demet Özdemir, son olarak başrolünde yer aldığı "Adım Farah" dizisindeki performansıyla gündemden düşmüyor. Dram kategorisindeki dizide "Farah" karakterini başarıyla canlandıran güzel oyuncu, Yeşilçam'ın efsane isminden tam not almayı başardı.

ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Türk Sineması'nın yaşayan efsanelerinden olan Filiz Akın, Demet Özdemir'in fotoğrafının altına "Adım Farah dizisinin başarılı oyuncusu tebrikler" diye yorum yaptı.

Yorumu gören Özdemir ise mutluluğunu "Büyük mutluluk sizden duymak, büyük" diyerek dile getirdi.