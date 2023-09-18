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Adına ‘Eyşan’ ismini ekletti ama yine kurtulamadı! Peşini bırakmıyorlar... Böyle seslendi: "Asla başaramayacaksınız"

18.09.2023 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da dolandırıcılar, önce adını şimdi de fotoğrafını kullanarak insanlardan haksız kazanç elde etmeye çalıştıkları Avukat Eyşan Esra Yılmaz’ın peşini bırakmıyor. Adını kullanarak vatandaşların paralarını alan dolandırıcılardan bıkıp adına ‘Eyşan’ ismini ekleten Avukat Eyşan Esra Yılmaz, dolandırıcıların hedefi olmaktan yine kurtulamadı. İsmini ve fotoğrafını kullanarak insanları dolandıranlara seslenen Yılmaz, "Şer odaklarına sesleniyorum. Asla başaramayacaksınız.” şeklinde konuştu.

Adına ‘Eyşan’ ismini ekletti ama yine kurtulamadı! Peşini bırakmıyorlar... Böyle seslendi: "Asla başaramayacaksınız"

Erzurum’da dolandırıcılar, yaklaşık 3 yıl önce internet üzerinden ürün sipariş eden ve ürününü kargodan teslim almayan kişileri Avukat Esra Yılmaz’ın adını kullanarak tehdit ettikten sonra paralarını alarak kayıplara karışmıştı. Adını kullanarak vatandaşların paralarını alan dolandırıcılardan bıkan Avukat Esra Yılmaz, adına ‘Eyşan’ ismini ekletmişti. Ancak Avukat Eyşan Esra Yılmaz, isminin önüne ikinci bir ad getirse de dolandırıcıların hedefi olmaktan yine kurtulamadı.

Dolandırıcılar bu kez de onun avukat cübbeli fotoğrafını kullanarak insanları kandırmaya başladı. Avukat Eyşan Esra Yılmaz, kendisine gelen ihbarları değerlendirdiğinde bir kez daha hayatının şokunu yaşadı.

FOTOĞRAFINI KULLANARAK İNSANLARI TEHDİT EDİYORLAR

Dolandırıcıların “Avukat Esra Yılmaz” ismi kullanılarak insanları kandırdıklarını ve bu nedenle isminin başına “Eyşan” getirdiğini ifade eden Avukat Eyşan Esra Yılmaz, “Şu anda böyle anılıyorum, zikrediliyorum. Maalesef bu kez ismim dışında başka bir avukatın ismi kullanılarak resmim kullanılıyor. Bu resim üzerinden şahıslara benim avukat cübbeli bir resmim konularak şahıslara ‘hakkınızda tazminat davası açılmıştır. Anlaşma yoluna gidin. Arabuluculukta ya da uzlaştırmada.’ Tabii taraflar ara buluculuk ve uzlaştırmanın nevini bilmediği için. Benim ismim dışında başka bir avukatın ismi kullanılarak resmim telefon profili üzerinden görüntülenerek şahıslara mesaj atılıyor. Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Yeniden bir hukuki süreç başlattık. Bugün tekrar savcılığa şikayette bulunacağız. Birkaç kişi tarafıma ulaştı. Google üzerinden resmim aratılarak beni bulmuşlar.

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“ASLA BENİM IŞIĞIMI SÖNDÜREMEYECEKSİNİZ”

İsmini ve fotoğrafını kullanarak insanları dolandıranlara seslenen Yılmaz, “Şunu söylemek istiyorum şer odaklarına. Öncelikle benim ismimi kullandınız. Ama bir şey elde edemediniz. Çünkü gerçekten doğruluk ve dürüstlükle anılan bir avukat olarak kendimi bir insan olarak kendimi zikredeceğim. Dolandırıcılıkla asla ismim yan yana gelmedi. Fakat siz bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Benim ismimi dolandırıcılık mevzuyla yan yana getirmeye çalıştınız. Fakat bunu yapamadınız, başaramadınız. Bir isim değişikliğine gittim. Bu şekilde basına da yansıdığı için ve yine hakkınızda hukuki süreç başlatıldığı için bunu yapamadınız. Şimdi de benim resmim üzerinden bu şekilde dolandırıcılık mevzusuna beni karıştırmaya çalışıyorsunuz. Ama hiçbir zaman başarılı olamayacaksınız. Çünkü gerçekten ben dürüst ve temiz bir şekilde işimi yapıyorum. Avukatlık, ara buluculuk ve uzlaştırmacılığı ve diğer görevlerimi, tarafıma verilen diğer görevleri. Sizi hukukun adalet mekanizmasına teslim ediyorum ve sizin aracılığınızla da insanların gerek ismin kullanıldığı öncesinde, şimdi resmim kullanılarak yapılan dolandırıcılık olaylarına itibar etmemelerini rica ediyorum” şeklinde konuştu.

"HİÇBİR ZAMAN BAŞARILI OLAMAYACAKLAR"

Dolandırıcıların akılalmaz bir yöntemle fotoğrafını kullandıklarını belirten Avukat Eyşan Esra Yılmaz, “Google işletme profilinde benim avukat cübbeli bir fotoğrafım var. O fotoğraf kopyalanarak şahıslar tarafından kullanılmaya başlanmış. Şahıslar da yani ulaştıkları kişiler de dolandırmak istedikleri kişiler de Google üzerinden resim bilgisiyle arama yaptırılıyor. Ve resimden benim profilime ulaşılıyor. O şekilde de benim Google profilimde bir telefon numaram var. Oradan bana ulaşıyor şahıslar. Şimdi bu şekilde bir dolandırıcılık olayına beni ismimi karıştırmaya ve resmimi, suretimi karıştırmaya çalışıyorlar. Ama hiçbir zaman başarılı olamayacaklar. Benim ışığımı söndüremeyecekler.

“YİNE YURT DIŞI KAYNAKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Hukuki süreci de tekrar başlattım. Önceki olay da yurt dışı kaynaklıydı. Önceki olay yurt dışı kaynaklı olduğu için ulaşım imkanı olmamıştı. Yine yurt dışı kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Şer odaklarına sesleniyorum. Asla başaramayacaksınız.” diye konuştu. (İHA)

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dolandırıcılık Avukat Erzurum dolandırıcılar

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