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Adını 'Kıyamet' koydular! Nükleer patlamaya dayanıklı: 24 saat hazır bekliyor

04.03.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyanın gözü kulağı Ukrayna'daki savaşta! Rus lider Putin, ne pahasına olursa olsun Ukrayna'yı ele geçirmek istiyor. Rusya'nın nükleer tehdidine cevap veren ABD Dışişleri Bakanı Blinken; 'Gereken cevabı vermeye hazırız' dedi. ABD'nin kıyamet uçağı ise havalanarak dünyaya mesaj verdi. Kıyamet uçağı nükleer patlamaya da dayanıklı...

Adını 'Kıyamet' koydular! Nükleer patlamaya dayanıklı: 24 saat hazır bekliyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin dokuzunca gününde dünyayı tedirgin eden bir olay yaşandı. Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santrali olan Zaporijya bombalandı. Rus ordusu ayrıca tesisi ele geçirdi. Amaç, Ukrayna halkının enerjisini kesmek. ABD'nin 'kıyamet uçağı' ise Putin'in nükleer silah tehdidinin ardından dört buçuk saatlik bir uçuş yaptı.

MYNET - DIŞ HABER

PUTİN'E KARŞI 7/24 HAZIR BEKLİYOR!

Nükleer bir çatışma durumunda uçan bir komuta merkezi sağlamak için modifiye edilen Boeing 747, diğer erken uyarı jetleriyle birlikte havalandı.

Amerika'nın nükleer bir çatışma durumunda uçan kontrol merkezi olarak tasarlanan 200 milyon dolarlık "kıyamet uçağı", Vladimir Putin'in Rusya'nın nükleer güçlerinin hazırlığını artırmasından saatler sonra Pazartesi günü dört buçuk saatlik bir eğitim sortisine gönderildi.

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Askeri uçuş izleme siteleri, "GORDO15" çağrı işaretine sahip modifiye edilmiş Boeing 747'nin Nebraska'daki bir ABD Hava Kuvvetleri üssünden havalandığını ve balistik füzeleri izlemek için kullanılan diğer uzman erken uyarı jetleri eşliğinde bir görev yürüttüğünü gösterdi.

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NÜKLEER PATLAMAYA DAYANIKLI!

Günlerce havada kalabilen ve nükleer bir patlamadan kaynaklanan elektromanyetik darbeye dayanacak şekilde tasarlanan uçak, rutin eğitim ve hazırlık görevleri yürütüyor. En az bir E4-B de her zaman 7/24 hazır tutuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
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