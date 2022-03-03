Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

Rusya-Ukrayna savaşının 8. gününde bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Ukrayna, bazı Rus askerlerinin teslim olduğunu duyurmuştu. Son bilgilendirmede ise teslim olan Rus askerlerinin teçhizatları paylaşıldı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerdeki malzemeler dikkat çekti. Peki Rus askerlerinin çantasında ne var? İşte yanıtı....