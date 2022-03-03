HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

03.03.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus işgalinin 8. gününde Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ediyor. Müzakerelerin ikinci ayağının yapılması beklenen günde bölgeden yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor. Son dikkat çeken görüntü ise Ukrayna'dan geldi. Teslim olan Rus askerlerinin eşyalarının paylaşıldığı görüntülerde askerlerin çantalarından çıkan tüm eşyalar tek tek dünyaya servis edildi.

Rusya-Ukrayna savaşının 8. gününde bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Ukrayna, bazı Rus askerlerinin teslim olduğunu duyurmuştu. Son bilgilendirmede ise teslim olan Rus askerlerinin teçhizatları paylaşıldı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerdeki malzemeler dikkat çekti. Peki Rus askerlerinin çantasında ne var? İşte yanıtı....

RUS ASKERLER ÇANTALARINDA NE TAŞIYOR?

Askerlere dağıtılan deri çanta içerisinde çeşitli renkli kalemlerle birlikte cetvel de yer alıyor.
Hesaplamaların yapılması için pusula, kronometre ve hesap makinesi de askerlere verilen eşyalar arasında yer alıyor.
Pasaport ve kimlik gibi kişisel evrakların yer aldığı cüzdan.
Çeşitli renklerde sinyal vermeye yarayan bir fener.
Operasyona dair evrak ve yönergeler.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gram altın için flaş tahmin!

Gram altın için flaş tahmin!

Dünyanın gözü kulağı orada! (Son Durum)

Dünyanın gözü kulağı orada! (Son Durum)

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Putin’in tehdidi sonrası halk eczanelere koştu!

Putin’in tehdidi sonrası halk eczanelere koştu!

Sınırı bakın nasıl geçmişler... "Siz Türk'sünüz, korkmuyorsunuz"

Sınırı bakın nasıl geçmişler... "Siz Türk'sünüz, korkmuyorsunuz"

Rusya, nükleer güç kullanacak mı?

Rusya, nükleer güç kullanacak mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.