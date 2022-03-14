Adıyaman'da deprem mi oldu? 14 Mart Pazartesi deprem mi oldu? 14 Mart Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

14 Mart Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya ve Gaziantep gibi illerde sarsıntı meydana geldi. 14 Mart Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu şehirlerde yaşan kişiler tarafından internetten araştırılıyor. 14 Mart 2022 Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde yer vedik...

ADIYAMAN VE MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin açıkladığı verilerine göre; merkez üssü Adıyaman Çelikhan olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.38'deki deprem, yerin 7.06 kilometre derinliğinde oldu.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. Deprem, Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı açıklandı.

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

AFAD'dan yapılan resmi açıklamada Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir ihbarın alınmadığı bildirildi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, deprem sonrasında tarama ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi bir can veya mal kaybı bilgisinin bulunmadığını söyledi.

