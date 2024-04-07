Adıyaman'da hafriyat kamyonuyla otomobil çarpıştı! 2 genç yaşamını yitirdi

Adıyaman'da bir kaza meydana geldi. G.G. yönetimindeki hafriyat kamyonu, sürücüsü tespit edilemeyen otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkıştıkları yerden çıkarılan Fırat Yılmaz (19) ve Furkan Geyik (23), sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 KİŞİ VEFAT ETTİ!

Acil serviste tedaviye alınan Furkan Geyik ile Fırat Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Kamyon şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





