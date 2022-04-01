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Adıyaman'da Nemrut Badem Çiçeği Festivali düzenlendi

01.04.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Nemrut Badem Çiçeği Festivali düzenlendi.

Adıyaman'da Nemrut Badem Çiçeği Festivali düzenlendi

Adıyaman Valiliği, Kahta Kaymakamlığı ve Badem Birliği tarafından organize edilen festival, Bağözü köyündeki badem bahçelerinin gezilmesiyle başladı.

Vali Mahmut Çuhadar, burada yaptığı konuşmada, badem bahçelerindeki çiçeklerin müthiş bir atmosfer oluşturduğunu, Nemrut Dağı zirvesindeki beyaz karın badem çiçeklerine yansıdığını ve iki güzelliği bir arada yaşadıklarını söyledi.

"NEMRUT DAĞI BÜTÜN DÜNYADAN TURİST ÇEKİYOR"

Adıyaman'ın badem üretiminde öncülüğü elinde bulundurduğunu dile getiren Çuhadar, "100 bin dekarın üzerinde ekili badem bahçelerimiz ve 30 bin tonun üzerinde üretimimiz var. Bademde bu kadar söz sahibi olan ilimize tabii ki badem festivali yakışır. Dün Nemrut Dağı'nın karla kapalı olan yollarını açtık, ikisinin aynı haftaya denk gelmesi çok güzel oldu. Nemrut Dağı bütün dünyadan turist çekiyor, bu yönüyle de çok değerli bir hazinemiz. Bütün yerli ve yabancı turistleri Adıyaman'a bu eşsiz görüntüyü izlemeye davet ediyoruz." dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, bugün ilki gerçekleştirilen festivalin kentteki badem üretimini ön plana taşıyacağını ifade etti.

Kahta Kaymakamı Selami Korkutata da ilçenin son yıllarda büyük atak yaparak bademde söz sahibi olduğunu belirtti.

"ÜLKE GENELİNDE İLK SIRADA YER ALMAKTAYIZ"

Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, ilçede 2009 yılında badem üretiminde ilk adımların atıldığını, 2011 yılında deneme bahçelerinde başarı sağlandığını ve 2013 yılında çiftçilerin bademe yöneldiğini anlattı. Yıldırım, "Biz bu adımı attığımızda Adıyaman badem üretiminde söz sahibi değildi, fakat şu an badem üretiminde ülke genelinde ilk sırada yer almaktayız. Kent genelindeki badem üretiminin yarısı Kahta'da. Üretimdeki liderliği korumak, işlenmesinde de üst sıralara çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı da binlerce kişiye istihdam sağlayan bademin ilçeye işçi göçünü de beraberinde getirdiğini kaydetti.

Festival, tarihi Cendere Köprüsü'nde düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: AA

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