Adıyaman'da tanker devrilip alev alev yandı!

Yangın, öğle saatlerinde Kahta-Diyarbakır kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır yönüne ilerleyen Mustafa Çeker yönetimindeki 01 ANH 373 plakalı yakıt tankeri, Narince köyü yakınlarında bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Mustafa Çeker'in içinden çıkmasının ardından tanker bir anda alev alarak yanmaya başladı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolu ulaşıma kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin bir saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Tankerin çekiciyle kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açılırken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





