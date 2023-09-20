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Adliyeye sevk edilirken söylediği sözler şaşkına çevirdi! "Taliplerimi bekliyorum"

20.09.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da evlere "kart-film" yöntemiyle giren ve toplamda 5 milyon liraya yakın vurgun yapan 18 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bursa merkezli 4 ilde yaptığı operasyonla yakalandı. Şüphelilerden birinin ise adliyeye sevk edilirken söylediği sözler ise şaşırttı. Şüpheli, “Bir çıkayım belki evlenirim. Taliplerimi bekliyorum” dedi. 18 zanlıdan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliyeye sevk edilirken söylediği sözler şaşkına çevirdi! "Taliplerimi bekliyorum"

Bursa’da ayrı adreslerden gelen "kart-film" hırsızlık ihbarları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları çalışmada, aile fertleri tarafından hırsızlık olayının meydana geldiği bölgede çok sayıda güvenlik kamerası izleyip kişileri tespit etti. Şüphelilerin gittikleri sitelerde kapı zillerine basıp, "kiralık ev bakıyoruz" bahanesiyle binaya girdikleri, kapıyı açan olmadığında ise kilitli olmayan kapıları sert plastik kartlar kullanarak açtıkları tespit edildi.

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Şüpheliler hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra evden çıkıp yaklaşık 2-3 kilometre yürüyüp yoldan geçen otobüs, minibüs veya ticari taksiye binerek olay yerinden uzaklaştıkları, daha sonra şebeke fertlerine bekledikleri yeri söyleyerek kendilerini aldırdıkları tespit edildi.

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Polis merkezine gelen ihbarlar üzerine sitelerin ve sitelerin çevresinde iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 250 saatlik kamera kaydının ardından şüphelileri tespit etti. Ekipler, Bursa merkezli Yalova, Kırıkkale ve Eskişehir'de belirlenen 20 adrese yapılan eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 18 kişi yakalanırken evlerde yapılan aramalarda hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 5 milyon liraya yakın para ve altınlara el konuldu.

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“BİR ÇIKAYIM BELKİ EVLENİRİM, TALİPLERİMİ BEKLİYORUM”

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri ise, “Bir çıkayım belki evlenirim, taliplerimi bekliyorum” dedi. O anlar ve hırsızlık anları kameraya yansırken, 9 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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(İHA)

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