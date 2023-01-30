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Adnan Menderes'in idamını fotoğraflayan İsmail Şenyüz toprağa verildi

30.01.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in idam edilirken fotoğraflarını çeken ve dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmail Şenyüz (90), Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Adnan Menderes'in idamını fotoğraflayan İsmail Şenyüz toprağa verildi

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in, 17 Eylül 1961'de idama giderken fotoğraflarını çeken dönemin Ordu Foto Film Merkezi Amiri, emekli astsubay İsmail Şenyüz, dün akşam, 1 aydır tedavi gördüğü Etlik Şehir Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

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İsmail Şenyüz için bugün Ahmet Efendi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İsmail Şenyüz'ün ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şenyüz'ün cenazesi, öğle kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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İsmail Şenyüz, 17 Eylül 2021'de Adnan Menderes'in fotoğraflarını çekmesiyle ilgili verdiği röportajında, "Menderes asıldıktan sonra dönerken çektiğim fotoğraf karesi gözümün önünden gitmedi. 15-20 gün uyuyamadığımı hatırlıyorum" demişti.

(DHA)

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Fotoğraf Adnan Menderes idam

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