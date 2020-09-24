Adnan Oktar davasında yeni gelişme! 'Cinsel saldırı' iddiasına yanıt

Sanık Aylin Atmaca, mağdur ve müşteki kızların, sanık olan eski erkek arkadaşlarıyla evlilik hayalleri kurduklarını, bu hayalleri gerçekleşmediği için kıskançlıkla sanık erkeklere cinsel saldırı iftiraları attıklarını savundu.

İddianameye göre haklarında "örgüt yöneticiliği" suçlaması bulunan sanıklar Halil Hilmi Müftüoğlu, Alev Babuna, Mehmet Noyan Orcan, İbrahim Tuncer, Tarkan Yavaş ve Aylin Atmaca yaptıkları savunmalarda suçlamaları reddetti.

Duruşmada, daha önce ana dava dosyasıyla birleştirilen ek iddianamelere ilişkin savunma hazırlamak için süre isteyen sanıkların savunmaları alındı.

Dava dosyasında adı geçen müştekiler ve mağdurların ifadelerini rahat verebilmeleri için birkaç hafta sanıkların ve izleyicilerin alınmadığı kapalı yapılan oturumların ardından yeniden açık yargılamaya dönüldü.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın bulunduğu çok sayıda tutuklu sanık, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada konuşan müşteki avukatlarından Andaç Maraşlıoğlu, tutuklu sanık Necati Koç’un kendisini baş hareketiyle tehdit ettiğini öne sürerek, "Duruşmaya ara verildiği sırada sanıklardan Necati Koç kafasını sallayarak bana adeta tehditte bulundu. Ne yaparlarsa yapsınlar avukatlık görevimi yapmama engel olamayacaklar. Canım pahasına da olsa görevimi yapmaya devam edeceğim. Bu konuyla alakalı olarak suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyorum” diye konuştu.

Duruşmaya, pazartesi günü haklarında ek iddianame hazırlanan bazı sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede, sanıkların haricinde 26 kişi "mağdur", aralarında eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan'ın da bulunduğu 99 kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.

Mağdur ve müştekilerin yanı sıra 23 tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan 25 kişinin beyanlarına yer verilen iddianamede, sanık Adnan Oktar'ın elebaşılığındaki silahlı suç örgütünün biri firari 13 yöneticisi bulunduğu anlatılıyor.