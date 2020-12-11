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Adobe Flash Player'a güncelleme ile veda etti

11.12.2020 10:41 | Son Güncelleme:
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Adobe Flash Player'a güncelleme ile veda etti

Adobe Flash Player için son güncelleme Adobe tarafından yayınlandı. Adobe, 31 Aralık 2020'de desteği sona erecek olan Flash Player'ın sürüm notlarında ise yıllardır destek verdiği yazılımına veda etti.

Adobe Flash Player bundan seneler önce bilgisayarların vazgeçilmeziydi. Fakat artık Flash Player'a ihtiyaç kalmadı. Günümüzde birçok tarayıcı Flash Player desteğine gerek duymuyor. Bu yüzden Flash Player'ın fişini çekmeye karar veren Adobe, şimdi ise koronavirüsün vurduğu 2020 yılıyla birlikte tarihe karışacak olan popüler yazılımı için son güncellemesini yayınladı. Fakat bu güncelleme, diğer tüm güncellemelerden çok farklıydı. Çünkü bu bir vedaydı.

ADOBE FLASH PLAYER İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Adobe, Flash Player için yayınladığı güncellemesinin sürüm notuna bir duyuru iliştirdi. Adobe yaptığı duyuruda ''Bugün, Çin dışındaki tüm bölgeler için son Flash Player güncellemesini duyuruyoruz. Son yirmi yılda Flash Player kullanan ve yaratıcı içerikler üreten tüm müşterilerimize ve geliştiricilerimize teşekkür etmek istiyoruz. Flash'ın web içeriğini animasyon, etkileşim, ses ve video genelinde geliştirmede çok önemli bir role sahip olmasından gurur duyuyoruz. Bir sonraki dijital deneyimler çağına öncülük etmekten heyecan duyuyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Adobe Flash Player

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İŞTE FLASH PLAYER'A VEDA EDECEĞİMİZ TARİH

Flash Player için son tarih 31 Aralık 2020 olarak belirlenmiş durumda. Bu tarihten itibaren Adobe, Flash Player'a destek vermeyi bırakacak. 12 Ocak 2021'den sonra ise Flash Player'ın çalışması engellenecek.

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