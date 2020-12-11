Adobe Flash Player'a güncelleme ile veda etti

Adobe Flash Player bundan seneler önce bilgisayarların vazgeçilmeziydi. Fakat artık Flash Player'a ihtiyaç kalmadı. Günümüzde birçok tarayıcı Flash Player desteğine gerek duymuyor. Bu yüzden Flash Player'ın fişini çekmeye karar veren Adobe, şimdi ise koronavirüsün vurduğu 2020 yılıyla birlikte tarihe karışacak olan popüler yazılımı için son güncellemesini yayınladı. Fakat bu güncelleme, diğer tüm güncellemelerden çok farklıydı. Çünkü bu bir vedaydı.

ADOBE FLASH PLAYER İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Adobe, Flash Player için yayınladığı güncellemesinin sürüm notuna bir duyuru iliştirdi. Adobe yaptığı duyuruda ''Bugün, Çin dışındaki tüm bölgeler için son Flash Player güncellemesini duyuruyoruz. Son yirmi yılda Flash Player kullanan ve yaratıcı içerikler üreten tüm müşterilerimize ve geliştiricilerimize teşekkür etmek istiyoruz. Flash'ın web içeriğini animasyon, etkileşim, ses ve video genelinde geliştirmede çok önemli bir role sahip olmasından gurur duyuyoruz. Bir sonraki dijital deneyimler çağına öncülük etmekten heyecan duyuyoruz.'' ifadelerini kullandı.