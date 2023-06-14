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Adriana Lima'nın basit güzellik sırrı! Tek damlası mucizeler yaratıyor

14.06.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adriana Lima, tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı modellerden. En beğenilen modeller arasında yer alan Adriana Lima, güzelliğiyle dikkat çekiyor. Güzelliği için pahalı işlemler yaptırdığı düşünülse de Lima, cilt bakımında doğallıktan yana olduğunu aktarıyor.

Adriana Lima'nın basit güzellik sırrı! Tek damlası mucizeler yaratıyor

42 yaşındaki Adriana Lima, modellik kariyeri ve özel hayatıyla adından oldukça söz ettiriyor. Brezilyalı güzel ilk ünlü olduğu zamandan itibaren sıkı ve parlak cildiyle dikkat çekiyor. Adriana Lima, cilt bakımı için basit ve uygun fiyatlı doğal ürünleri tercih ediyor. İşte Adriana Lima'nın güzellik sırları...

SİVİLCELERİNİ ANINDA SÖNDÜRÜYOR

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Modellerin her zaman temiz bir cilde sahip olduğunu ve asla sivilcelerle uğraşmak zorunda kalmadığını düşünüyorsanız, tekrar düşünün. Tıpkı bizim gibi, Adriana Lima da ara sıra sivilcelerle uğraşmak zorunda kalıyor. Ondan kurtulmak için çay ağacı yağı kullanıyor. Tek yaptığı, daha hızlı kurumasına yardımcı olmak için yatmadan önce sivilce üzerine bu yağın bir kısmını sürmek.

HİNDİSTAN CEVİZİNİ SIK SIK KULLANIYOR

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Açıkçası, bol su içmeden hiçbir güzellik rutini tamamlanmış sayılmaz ama bunun dışında Adriana çok fazla hindistan cevizi suyu içmeyi de seviyor ve içmediği zamanlarda buz gibi hindistan cevizi suyuna batırılmış pamuklu pedlerle gözlerini şımartıyor. Bu, göz altı torbalarını ve şişkinlikleri gidermeye yardımcı olur.

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KURU CİLDİ İÇİN NEMLENDİRME ADIMINI ATLAMIYOR

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Cildi kuru olanlar bu tarif tam size göre! Adriana Lima kuru bir cilde sahip olduğu gerçeğini hiçbir zaman gizlemedi ve cilt bakımı rutininden her zaman açıkça bahsetti. Bu cilt sorununu yağlarla çözüyor. Yüz yağları, cildini tüm yıl boyunca nemli ve parlak tutmanın sırrıdır. Ayrıca yüz nemlendiricisi, yüz kremi ve serum içeren katmanlı bir cilt rutini uyguluyor.


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