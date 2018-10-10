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Af çıkacak mı? İşte af çalışmalarında gelinen son nokta ve cezaevlerinin son durumu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 20:58 | Son Güncelleme

Af tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en son Adalet Bakanlığı’na çalışma talimatı verdiğini belirterek, “Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz” açıklamasını yaptı. İşte Adalet Bakanlığı'nın çalışması ve cezaevindeki mahkum sayısı ile ilgili merak edilenler.

Af çıkacak mı? İşte af çalışmalarında gelinen son nokta ve cezaevlerinin son durumu!

Af ya da ceza indirimi, gündemin en önemli başlıklarından biri. Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile bir süredir çalışma yürütüyor. Hem MHP’nin teklifi değerlendiriliyor hem de atılması muhtemel adımlar tartışılıyor.

KAPSAMLI BİR AF DÜŞÜNÜLMÜYOR

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, bununla birlikte Adalet Bakanlığı’nın kapsamlı bir af önerisine karşı olduğu da ifade ediliyor. Bakanlığın çalışmalarını daha çok bir infaz düzenlemesi üzerine yoğunlaştırdığı belirtiliyor. Bu kapsamda bazı suçlarda ceza infazının daha önce 1 Temmuz 2016’dan önce işlenen suçlar yönünden yapıldığı gibi yarı oranında uygulanması formülü üzerinde duruluyor. Bu durumda alınan cezaların 4/3 ya da 3/2’si yerine yarısı cezaevlerinde geçirilecek.

CEZAEVLERİNDE 256 BİN KİŞİ VAR

Tüm bu çalışmaların temelini cezaevlerindeki yoğunluk oluşturuyor. Peki cezaevlerindeki son durum ne? Adalet Bakanlığı, verilerine göre cezaevlerinde toplam 256 bin kişi bulunuyor. Cezaevlerinde en fazla uyuşturucu ticareti suçlusu bulunuyor.

İŞTE O RAKAMLAR

Cezaevinde bulunanların suç gruplarına dağılımı şöyle;

Suç Toplam sayı Oran

Uyuşturucu 51 bin 386 % 20

Terör 45 bin 968 % 18,2

Hırsızlık 33 bin 145 % 13,1

Adam öldürme 28 bin 274 % 11,2

Yaralama 25 bin 919 % 9,9

Yağma 22 bin 508 % 8,7

Cinsel suçlar 17 bin 66 % 6,8

Sahtecilik 6 bin 680 % 2,6

Suç örgütü 3 bin 798 % 1,2

Dolandırıcılık 3 bin 119 %1,2

Diğer 17 bin 415 % 6,8

91 BİNİ KAPSAM DIŞI

MHP’nin teklifi bu suç gruplarından “adam öldürme”, “terör” ve “cinsel suçları” kapsam dışında bırakıyor. Bunlar, cezaevlerinde bulunanların yüzde 36.42’sine yani 91 bin 308’ine denk geliyor. Geri kalan 165 bin dolayında kişi MHP’nin ceza indirimi teklifi kapsamına giriyor. Bir af düzenlemesi veya ceza indiriminin yapılıp yapılmayacağı Adalet Bakanlığı’nın çalışmalarının tamamlamasının ardından netlik kazanacak . (Habertürk)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
vardialı yatıyorlarmış vah vah 5 yıldızmı otelmi bekliyorlardı torbacılar çıksın okul önleri yine bunlardan geçilmez.
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