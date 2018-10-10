Af çıkacak mı? İşte af çalışmalarında gelinen son nokta ve cezaevlerinin son durumu!

Af ya da ceza indirimi, gündemin en önemli başlıklarından biri. Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile bir süredir çalışma yürütüyor. Hem MHP’nin teklifi değerlendiriliyor hem de atılması muhtemel adımlar tartışılıyor.

KAPSAMLI BİR AF DÜŞÜNÜLMÜYOR

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, bununla birlikte Adalet Bakanlığı’nın kapsamlı bir af önerisine karşı olduğu da ifade ediliyor. Bakanlığın çalışmalarını daha çok bir infaz düzenlemesi üzerine yoğunlaştırdığı belirtiliyor. Bu kapsamda bazı suçlarda ceza infazının daha önce 1 Temmuz 2016’dan önce işlenen suçlar yönünden yapıldığı gibi yarı oranında uygulanması formülü üzerinde duruluyor. Bu durumda alınan cezaların 4/3 ya da 3/2’si yerine yarısı cezaevlerinde geçirilecek.

CEZAEVLERİNDE 256 BİN KİŞİ VAR

Tüm bu çalışmaların temelini cezaevlerindeki yoğunluk oluşturuyor. Peki cezaevlerindeki son durum ne? Adalet Bakanlığı, verilerine göre cezaevlerinde toplam 256 bin kişi bulunuyor. Cezaevlerinde en fazla uyuşturucu ticareti suçlusu bulunuyor.

İŞTE O RAKAMLAR

Cezaevinde bulunanların suç gruplarına dağılımı şöyle;