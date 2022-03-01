AFAD, Antalya'daki 4,6 büyüklüğündeki depremi revize ederek 2,8 olarak açıkladı

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Kemer ilçesinde saat 19.43'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyurulmuştu. Yaklaşık 1 saat sonra verileri revize eden AFAD, depremin büyüklüğünü 2,8 olarak güncelledi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin yerin 4.60 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.

ANTALYA VALİLİĞİ: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR

Antalya’nın Kemer ilçesinde meydana gelen depremde, Valilik herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı sosyal medya üzerinden yaptığı ilk açıklamada, "İlimiz Kemer ilçemizde, saat 19.43’te 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde, şu ana kadar valiliğimize ulaşan bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer vermişti.

