AFAD Başkanı Memiş'in 6 Şubat depremleri hakkındaki sözleriyle ilgili açıklama geldi: "Gecikme anlamında kullanmadı"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin AFAD Başkanı Memiş'in ifadeleri hakkındaki açıklaması sosyal medyadan paylaşıldı. Açıklamada "İfadenin bağlamından koparılarak servis edildiği tespit edilmişti" ifadelerine yer verildi.

"'GECİKME' ANLAMINDA KULLANMADIĞI TESPİT EDİLDİ"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklaması şu şekilde:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "AFAD Başkanı Okay Memiş, '(6 Şubat depremi) Gecikme olmadı ama yetişemedik' dedi." iddiası manipülasyondur.

Bahse konu haber ve paylaşımlarda, AFAD Başkanı Okay Memiş'in ifadelerinin birbiriyle çeliştiği algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

AFAD Başkanı Memiş'in, "yetişmedik" ifadesini "gecikme" anlamında kullanmadığı, konuşmasından bir ifadenin bağlamından koparılarak servis edildiği tespit edilmiştir.

Okay Memiş'in açıklaması aşağıdadır:

"26 bin enkazda, devletin arama kurtarma yapması gerekiyordu. Dünya standartlarına göre bir bina için arama kurtarma ekibi 25 kişiden oluşur. Arama kurtarmacı kardeşlerimiz 7/24 çalışamayacağına göre 3 vardiya ile 7/24 çalışmaları gerekir, yani en az 75 kişiden oluşur. Peki, 26 bin binaya kaç arama kurtarmacı gönderilmesi gerekiyor? 1 milyon 950 binden daha fazla. Dünyadaki toplam arama kurtarma personel sayısı çok net değil ama akademik çalışmalara göre 750 bin. Yani tüm dünyadaki arama kurtarma ekiplerinin iki katını da çağırsak, maalesef yetişemiyorduk. Kendi kaynaklarımız ve uluslararası kaynaklarla beraber, devlet toplam 35 bin arama-kurtarma ekibini ilk saatlerden itibaren deprem bölgesine yönlendirdi. Gecikme olmadı ama yetişemedik, yetişmedi, sayı yetişmedi. Yıkım çok fazlaydı."



Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





