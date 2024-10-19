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AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
19.10.2024 10:32
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AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; Akdeniz'de saat 10.08'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem

AFAD resmi X hesabında yaptığı son paylaşım ile Akdeniz'de deprem olduğunu duyurdu. Deprem yerin 11.32 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

10.08'de gerçekleşen depremin şiddeti 4.8 olarak kaydedildi.

Doğu Akdeniz’de yaşanan deprem, K.K.T.C.’den de hissedildi.

19 EKİM 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

2024.10.19 10:18:27 39.6595 37.3480 4.3 -.- 2.8 -.- HACIALI-(SIVAS) İlksel
2024.10.19 10:08:32 34.9622 26.2773 18.4 -.- 5.0 4.9 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.19 09:53:54 38.3058 38.8412 4.8 -.- 2.2 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.10.19 09:32:12 40.8708 34.7867 4.5 -.- 2.9 -.- CIFTLIKKOY-DODURGA (CORUM) İlksel
2024.10.19 09:29:09 39.6638 37.3885 6.0 -.- 2.6 -.- HACIALI-(SIVAS) İlksel
2024.10.19 08:54:18 38.4262 37.4568 5.4 -.- 2.2 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.10.19 08:52:46 38.4572 37.5120 5.0 -.- 3.2 3.3 YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.10.19 08:49:34 39.9693 24.6963 4.5 -.- 3.3 3.6 EGE DENIZI İlksel
2024.10.19 08:24:07 38.0578 37.7037 8.0 -.- 2.0 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.10.19 07:39:06 39.9857 26.0732 10.7 -.- 2.2 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.19 07:32:38 38.3488 38.7965 4.3 -.- 2.1 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.19 06:46:06 38.4048 38.8812 10.8 -.- 2.3 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2024.10.19 06:39:31 38.0510 37.2750 4.9 -.- 1.9 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.19 05:39:07 40.3308 43.1747 5.0 -.- 2.9 -.- ARSLANIZI-(KARS) İlksel
2024.10.19 05:28:13 38.4913 39.2780 5.0 -.- 1.2 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.10.19 05:10:49 38.2303 30.8013 13.0 -.- 1.7 -.- TASEVI-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2024.10.19 04:38:31 38.5107 43.3623 11.3 -.- 1.3 -.- VAN İlksel
2024.10.19 04:09:29 38.4163 38.7170 10.7 -.- 1.6 -.- KADIKOY-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2024.10.19 02:56:16 38.2310 37.3088 1.8 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.19 02:42:28 38.4335 38.0090 7.2 -.- 1.5 -.- YALINBUDAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.10.19 01:58:21 38.2173 30.7710 3.0 -.- 3.5 3.5 GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel
2024.10.19 01:44:13 38.3813 38.7608 7.3 -.- 2.7 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.19 00:56:49 39.4992 37.3792 14.7 -.- 1.8 -.- KAPUKAYA-ULAS (SIVAS) İlksel
2024.10.19 00:47:04 39.4952 37.3988 16.5 -.- 1.8 -.- KAPUKAYA-ULAS (SIVAS) İlksel
2024.10.19 00:35:17 38.2303 30.1208 2.6 -.- 3.9 3.7 GULYAZI-KIZILOREN (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.10.19 00:05:52 39.6975 37.3923 7.1 -.- 1.9 -.- AKPINAR-(SIVAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Anahtar Kelimeler:
deprem
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