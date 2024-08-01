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  4. AFAD duyurdu: Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

01.08.2024 07:15
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Malatya’da depremler devam ediyor. AFAD’dan yapılan son dakika açıklamasına göre bu sabaha karşı Yeşilyurt ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD duyurdu: Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya’dan son dakika deprem haberi geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.52'de merkez üssü Yeşilyurt olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,83 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını duyurdu:

"Malatya Yeşilyurt’ta 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımız saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. "
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya afad
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