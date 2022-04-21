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Afganistan'da camide büyük patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

21.04.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'da bugün can pazarı yaşandı. Camide meydana gelen patlamada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Olayın intihar saldırısı olduğu belirtiliyor.

Afganistan'da camide büyük patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentindeki bir camide patlama sonucu 10 kişi öldü, 40 kişi ise yaralandı. çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

AA-20220421-27629476-27629471-AFGANISTANDA_CAMIDE_MEYDANA_GELEN_PATLAMADA_10_KISI_OLDU

Ülkenin kuzeyinde yer alan Mezar-ı Şerif'teki hastane yetkilisi Dr. Ghavsuddin Enveri, Şiilere ait Sai Doken Camisi'nde meydana gelen patlamanın ardından ölü ve yaralıların ambulanslar ve özel araçlarla hastaneye getirildiğini söyledi.

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En az 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Enveri, 40 yaralının tedavi altına alındığını kaydetti.

Görgü tanıkları, olayın intihar saldırısı olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
patlama Afganistan
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