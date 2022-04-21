Afganistan'da camide büyük patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentindeki bir camide patlama sonucu 10 kişi öldü, 40 kişi ise yaralandı. çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Ülkenin kuzeyinde yer alan Mezar-ı Şerif'teki hastane yetkilisi Dr. Ghavsuddin Enveri, Şiilere ait Sai Doken Camisi'nde meydana gelen patlamanın ardından ölü ve yaralıların ambulanslar ve özel araçlarla hastaneye getirildiğini söyledi.

En az 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Enveri, 40 yaralının tedavi altına alındığını kaydetti.

Görgü tanıkları, olayın intihar saldırısı olduğunu ifade etti.

