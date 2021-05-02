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  4. Afganistan'da etkili komutanlardan Ziyayi bombalı saldırıda öldürüldü

Afganistan'da etkili komutanlardan Ziyayi bombalı saldırıda öldürüldü

02.05.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'ın kuzeydoğusunda etkili komutanlardan ve Cümbüş Partisi Başkan Yardımcısı Pirim Kul Ziyayi, uğradığı bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

Afganistan'da etkili komutanlardan Ziyayi bombalı saldırıda öldürüldü

Tahar vilayeti Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halil Esir, basına yaptığı açıklamada, Cümbüş Partisi Başkan Yardımcısı Ziyayi'nin, Tahar'ın Rustak ilçesine bağlı Girdab köyünde bombalı saldırıda yaşamını yitirdiğini söyledi.

TALİBAN'A YÖNELİK OPERASYON DÜZENLİYORDU

Ziyayi'nin söz konusu köyde Taliban'a yönelik operasyon düzenlediğini ifade eden Esir, saldırının nasıl düzenlendiğinin henüz bilinmediğini belirtti.

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SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Esir, saldırıda ayrıca Ziyayi'nin iki korumasının da yaralandığını kaydetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Sovyetler birliğine karşı savaşan Ziyayi, ülkede bir dönem milletvekilliği görevini de yapmıştı.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor. (AA)

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