HABER

NATO uçakları sivilleri mi hedef aldı?

DÜNYA HABERLERİ  | 26.08.2019 14:18 | Son Güncelleme

Afganistan'ın Logar vilayetinde NATO kuvvetlerine ait uçakların yanlışlıkla sivilleri hedef aldığı bildirildi. Saldırı sonucunda ise 1 sivilin öldüğü, 4 sivilin yaralandığı açıklandı.

NATO uçakları sivilleri mi hedef aldı?

Afganistan Logar il Şura Başkanı Hasibullah Stanikzey, gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO kuvvetlerine ait uçakların, Taliban'a yönelik yürüttükleri operasyonda, Logar'ın Babus köyündeki sivillere ait evleri yanlışlıkla vurduğunu duyurdu.

Saldırıda ilk belirlemelere göre bir sivilin öldüğünü ifade eden Stanikzey, 4 sivilin de yaralandığını belirtti.

Öte yandan Afganistan eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, yaptığı yazılı açıklamayla NATO'nun sivillere yönelik saldırılarını durdurmasını istedi.

Konuya ilişkin NATO'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

PARTNER O bir kamuflaj ustası O bir kamuflaj ustası
İran Aden Körfezi'ne savaş gemisi gönderdiİran Aden Körfezi'ne savaş gemisi gönderdi
Davutoğlu Eski Defterlerle Ne Kast Ediyor Kimi Hedef Alıyor?Davutoğlu Eski Defterlerle Ne Kast Ediyor Kimi Hedef Alıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan NATO uçak sivil

En Çok Okunan Haberler

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran Aden Körfezi'ne savaş gemisi gönderdi

İran Aden Körfezi'ne savaş gemisi gönderdi

İskoçya’da okulda korkutan yangın

İskoçya’da okulda korkutan yangın

Lavrov: Suriye'nin İdlib'e saldırısı Türkiye ile yapılan anlaşmaları ihlal etmiyor

Lavrov: Türkiye ile yapılan anlaşmalar ihlal edilmiyor

Trump: İran'da rejim değişikliği istemiyoruz

Trump: İran'da rejim değişikliği istemiyoruz

Cebelitarık'tan ayrılan İran petrol tankeri varış noktasını Türkiye'ye değiştirdi

İran petrol tankeri varış noktasını Türkiye'ye değiştirdi!

Ülke ayakta! Olaylı protesto: 36 kişi gözaltında

Ülke ayakta! Olaylı protesto: 36 kişi gözaltında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.