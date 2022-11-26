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Afrika ülkesinde 'Lassa ateşi' salgını! Ölü sayısı yükseliyor

26.11.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs, ebola, maymun çiçeği virüsü, deve gribi gibi birçok salgın hastalık haberleri sonrası bir gelişme de Lassa ateşi salgınından geldi. Nijerya'da Lassa ateşinden hayatını kaybedenlerin sayısı 178'e çıktı. Öte yandan fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalığın, insandan insana geçebildiği ve ölümcül kanamalı ateşe yol açtığı biliniyor.

Afrika ülkesinde 'Lassa ateşi' salgını! Ölü sayısı yükseliyor

Nijerya'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 178'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede 1 Ocak- 20 Kasım arasında 8 binden fazla şüpheli Lassa ateşi vakası görüldüğü ve yapılan testlerde bunlardan 989'unun pozitif çıktığı belirtildi.

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Ülkede, bu süre zarfında salgın nedeniyle 178 kişinin hayatını kaybettiği bildirilen açıklamada salgının, ülkenin 26 eyaletine bağlı 107 bölgede görüldüğü ve en fazla Ondo, Edo ve Bauchi eyaletinde etkili olduğu kaydedildi.

NCDC, ülkede 1 Ocak-4 Ekim arasında Lassa ateşi salgınından yaşamını yitirenlerin sayısını 172 olarak açıklamıştı. Nijerya hükümeti, hastalığın tedavisi için 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu.

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Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında artan Lassa ateşi salgınında geçen sene 674 vaka tespit edilmiş, 102 kişi yaşamını yitirmişti.

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NİJERYA'DA İLK OLARAK 1969'DA BORNO EYALETİNDE RASTLANMIŞTI

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

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Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyardı. (AA)

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Nijerya ateş lassa

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