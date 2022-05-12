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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? Kübra Güran Yiğitbaşı kaç yaşında, nerelidir? Kübra Güran Yiğitbaşı evli mi?

12.05.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kübra Güran Yiğitbaşı gündemde yer alan isimlerden biridir. Kübra Güran Yiğitbaşı, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Afyonkarahisar Valisi seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, 10 ilin valisi yer değiştirdi. O isimler arasında Kübra Güran Yiğitbaşı da yer alıyor. İşte Kübra Yiğitbaşı hakkında merak edilenler!

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? Kübra Güran Yiğitbaşı kaç yaşında, nerelidir? Kübra Güran Yiğitbaşı evli mi?

Kübra Güran Yiğitbaşı, yoğun olarak araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 10 ilin valisi yer değiştirirdi. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Valisi olarak atandı. Bu haber sonrası Kübra Güran Yiğitbaşı hakkında araştırmalar hız kazandı. Konu ile ilgili merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI KİMDİR?

1979 Ankara doğumludur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde bitirdikten sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü'nde "Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi" üzerine çalışma yapmıştır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde, "İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı" adlı teziyle doktorasını tamamlamıştır.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde Araştırma Görevlisi, Dr. Öğretim Üyesi ve Doçent olarak görev yapmıştır. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde; Araştırmacı Gazetecilik, Medya ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, İletişim Etiği, Medya ve Çocuk gibi dersler vermiştir. Üniversite bünyesinde Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü gibi idari görevlerde bulunmuştur.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? Kübra Güran Yiğitbaşı kaç yaşında, nerelidir? Kübra Güran Yiğitbaşı evli mi?

15 Temmuz Darbe Girişimi'ne karşı mücadelede kadınların rolünü konu alan "Kalplerin Direnişi" adlı belgeseli Boğaziçi Film Festivali'nde gösterilmiş, TRT belgeselde yayınlanmıştır. Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım adlı kitabın yazarıdır.

2019 yılında Basın İlan Kurumu Genel Kurul temsilcisi olarak atanmıştır. Halen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve 3 çocuk annesidir. 2 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Afyonkarahisar valisi olarak atanmıştır.

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Afyonkarahisar
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