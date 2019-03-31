Afyonkarahisar'da AK Parti'li Mehmet Zeybek kazandı (2)

SEÇİM KUTLAMASI

Resmi olmayan sonuçlara göre Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Mehmet Zeybek, partisinin il başkanlığında milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve İl Başkanı Hüseyin Sezen ile teşkilat mensuplarıyla sonuçları takip etti. Mehmet Zeybek, milletvekilleri ve partililerle birlikte daha sonra il başkanlığı önünden Anıtpark'a kadar yürüdü. Diğer taraftan uzun araç konvoyları da şehirde tur atarak, zafer kutlaması yaptı. Başkanlığa seçilen Mehmet Zeybek, kendisine destek veren ile vermeyen herkese teşekkür etti. Herkesin başkanı olacağını söyleyen Zeybek, "Afyonkarahisar'ı daha güzel günler bekliyor. Önümüzdeki günler inşallah Afyonkarahisar'ı şahlandırmaya devam edeceğiz. Belediyeyi halkımızla birlikte ortak akılla yürüteceğiz" dedi.

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