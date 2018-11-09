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Afyonkarahisar'da vatandaşların bulantı ve kusma şikayeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 14:23 | Son Güncelleme

Çay ilçesinde vatandaşların bulantı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurması üzerine inceleme başlatıldığı bildirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde vatandaşların bulantı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurması üzerine inceleme başlatıldı.

Çay Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 23 Ekim-7 Kasım tarihlerinde bin 156 kişinin, ishal ve kusma nedeniyle Çay Devlet Hastanesine başvurduğu belirtildi.

Kısa süreli yatış işlemi yapılan 17 hastanın tedavilerinin ardından taburcu edildiği, diğer hastaların tedavisinin ayakta yapıldığı kaydedilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"İshalin kaynağına yönelik yapılan çalışmada, İl Sağlık Müdürlüğünce ilçe şebeke sularından farklı noktalardan numuneler alınmış, yapılan laboratuvar incelemelerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır.
Hastaneye ishal vakası ile günlük başvuran kişi sayısı başlangıçta 75’lerde iken 7 Kasım itibarıyla 35 seviyesine kadar düşmüştür. İshalin kaynağına ilişkin daha detaylı çalışma için şebeke sularından alınan su numuneleri, Ankara Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderilmiştir.
Aynı zamanda Çay Belediyesince mevcut su depoları gözden geçirilmiş ve klorlama işlemleri yapılmıştır. Gerek hastaneye başvuran hastalara, gerekse vatandaşlarımıza içecek ve yiyeceklerin temizliğine özen gösterilmesi noktasında gerekli uyarılar ilgili kurumlarca yapılmıştır."

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Çay Kaymakamlığı kusma şikayet yazılı açıklama

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